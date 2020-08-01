Сергей Бабкин запустил собственную «Бомбу-ракету» – премьера

1 августа 2020 15:30 Александр Кива
Сергей Бабкин запустил собственную «Бомбу-ракету» – премьера
Сергей Бабкин
пресс-служба

Сергей Бабкин выпустил летний дэнс-сингл в новом звучании, демонстрируя свою взрывную и зажигательную сторону

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Творчество Сергея Бабкина – это вселенная стилей и жанров. От проникновенных баллад до безумных альтер-эго – артист никогда не останавливается на одном направлении. Именно поэтому сегодня он представляет "Бомбу-ракету" – неожиданный трек, где фанк и дэнс набирают полных оборотов и отправляют вас в новую музыкальную галактику Бабкина.

Дата релиза трека была выбрана неспроста – именно в этот день 49 лет назад первые астронавты проехали на лунном вездеходе Lunar Rover Vehicle по поверхности Луны. Сегодня музыкальная «ракета» Бабкина отправляется еще дальше в космос!

«Бомба-ракета» – это песня-настроение, песня-состояние в котором я находился, когда писал ее. Я обожаю это словосочетание и использую его очень часто тогда, когда хочу описать что-то сверх нереально крутое! Для меня – это настоящее «вау». И, конечно же, этот трек о той, самой настоящей Бомбе-ракете, которая каждый день со мной, которая заставляет меня улетать в космос и чувствовать себя земным жителем с неземными эмоциями, – делится Сергей.

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«Бомба-ракета» идеальна для лета, горячих ночей и вечеринок, где все гости – только вы двое. Для самого жаркого летнего месяца – самый жаркий трек от Сергея Бабкина.

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