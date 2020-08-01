Сергей Бабкин запустил собственную «Бомбу-ракету» – премьера
Сергей Бабкин выпустил летний дэнс-сингл в новом звучании, демонстрируя свою взрывную и зажигательную сторону
Дата релиза трека была выбрана неспроста – именно в этот день 49 лет назад первые астронавты проехали на лунном вездеходе Lunar Rover Vehicle по поверхности Луны. Сегодня музыкальная «ракета» Бабкина отправляется еще дальше в космос!
«Бомба-ракета» – это песня-настроение, песня-состояние в котором я находился, когда писал ее. Я обожаю это словосочетание и использую его очень часто тогда, когда хочу описать что-то сверх нереально крутое! Для меня – это настоящее «вау». И, конечно же, этот трек о той, самой настоящей Бомбе-ракете, которая каждый день со мной, которая заставляет меня улетать в космос и чувствовать себя земным жителем с неземными эмоциями, – делится Сергей.