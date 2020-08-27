Минздрав обновил список стран "зеленой" и "красной зоны" для Украины: куда лететь
Так и хочется куда-то полететь, вот только в связи с карантином и пандемией определиться с местом крайне сложно.
Например, в красный список от 22 августа попали открытые для украинских туристов Албания и Черногория. Также в него входят Бельгия, Индия, Албания, Армения, Румыния, Казахстан, Мальта, Испания, США, Израиль и другие страны, где число заболевших за последние 2 недели в пересчете на 100 тыс. населения превышает аналогичный показатель в Украине.
В зеленой зоне по-прежнему находятся популярные среди туристов Турция, Египет, Болгария и Хорватия.
Обязательным при въезде на территорию Украины является ПЦР-тестирование, если вы прибыли из страны "красной" зоны. Тест должен быть сделан не позднее 48 часов.
Напомним,