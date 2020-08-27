Минздрав обновил список стран "зеленой" и "красной зоны" для Украины: куда лететь

27 августа 2020 12:30 Антонина Старовойт
Минздрав обновил список стран
Минздрав обновил список стран "зеленой" и "красной зоны" для Украины: куда лететь
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Так и хочется куда-то полететь, вот только в связи с карантином и пандемией определиться с местом крайне сложно.

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Именно поэтому стоит знать наверняка, куда же украинцы могут влететь 27 августа. 

Например, в красный список от 22 августа попали открытые для украинских туристов Албания и Черногория. Также в него входят Бельгия, Индия, Албания, Армения, Румыния, Казахстан, Мальта, Испания, США, Израиль и другие страны, где число заболевших за последние 2 недели в пересчете на 100 тыс. населения превышает аналогичный показатель в Украине.

В зеленой зоне по-прежнему находятся популярные среди туристов Турция, Египет, Болгария и Хорватия.

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Карантин также не нужен, если человек приехал из России, Беларуси, Нидерландов, Франции, Сербии, ОАЭ, Швеции, Ирана, Швейцарии, Австрии, Чехии, Германии, Великобритании, Греции, Кипра, Азербайджана, Канады, Норвегии, Словении, Италии, Эстонии, Литвы, Латвии, Венгрии, Китая и других государств.

Обязательным при въезде на территорию Украины является ПЦР-тестирование, если вы прибыли из страны "красной" зоны. Тест должен быть сделан не позднее 48 часов. 

Напомним, 

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