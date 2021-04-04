Надя Дорофеева и Владимир Дантес признались, что их раздражает друг в друге

4 апреля 2021 18:00 Катерина Даниленко
Надя Дорофеева и Владимир Дантес признались, что их раздражает друг в друге
Надя Дорофеева и Владимир Дантес
социальная сеть Instagram

Звездная чета Надя Дорофеева и Владимир Дантес поучаствовали в новом выпуске пародий "Липсинк батл". Перед выходом на сцену супруги успели дать небольшое интервью своему другу Потапу.

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Так, исполнительница рассказала, что ее очень бесит одна привычка мужа ‒ он оставляет мелочь во всех уголках их большого дома.

Я не понимаю, зачем ты это делаешь вообще?
‒ с упреком выдала артистка.

В свое оправдание Вова отметил, что где-то услышал, что такой жест притягивает деньги в семейный бюджет. А на аналогичный вопрос ответил, что его бесит в супруге то, насколько она прекрасна.

Владимир Дантес в образе Нади Дорофеевой / социальная сеть Instagram

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К слову, певица похвалила любимого за домашний уют, ведь всеми делами в доме занимается он. Готовит чаще всего также Дантес.

Дома всеми делами занимается Вова. Именно он решает все наши глобальные вопросы. Мы переехали в дом и вот купить, что-то серьезное ‒ это Вова.

Напомним,

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