Надя Дорофеева и Владимир Дантес признались, что их раздражает друг в друге
Звездная чета Надя Дорофеева и Владимир Дантес поучаствовали в новом выпуске пародий "Липсинк батл". Перед выходом на сцену супруги успели дать небольшое интервью своему другу Потапу.
Я не понимаю, зачем ты это делаешь вообще?‒ с упреком выдала артистка.
В свое оправдание Вова отметил, что где-то услышал, что такой жест притягивает деньги в семейный бюджет. А на аналогичный вопрос ответил, что его бесит в супруге то, насколько она прекрасна.
Дома всеми делами занимается Вова. Именно он решает все наши глобальные вопросы. Мы переехали в дом и вот купить, что-то серьезное ‒ это Вова.
Напомним,