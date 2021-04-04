Оля Цибульская травмировалась на самокате: Отменяю съемки и пью обезболивающее: ‒ фото

4 апреля 2021 12:00 Катерина Даниленко
Оля Цибульская травмировалась на самокате: Отменяю съемки и пью обезболивающее: ‒ фото
Певица Оля Цибульская
социальная сеть Instagram

Вечерняя прогулка с сыном для певицы Оли Цибульской закончилась не лучшим образом.

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В Instagram артистка разместила кадр, на котором позирует с пластырями на подбородке и колене. Звезда рассказала, что всего лишь захотела проехаться на детском самокате. Теперь же она пьет обезболивающие лекарства  и восстанавливается после падения.

Як розбити підборіддя за 10 секунд. Хто не ризикує ‒ той не п’є шампанського. А хто ризикує ‒ відміняє зйомки і п’є знеболювальне. Киці, наступного разу, коли захочете відчути себе маленькою дівчинкою ‒ краще попросіть свого бойфренда купити вам морозиво і зводити в кіно. І не забирайте в дітей самокати. Мур, мур, мур, ми любим бардюр.

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Также исполнительница написала, что будет благодарна тем, кто подскажет ей, как быстро заживить раны, ведь у нее запланированы съемки нового клипа. Со своей стороны, фолловеры поделились своими похожими историями и порекомендовали препараты, которые им помогли.

Напомним,

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