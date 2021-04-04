Даша Астафьева рассказала, как на гонорар одной из фотосессий смогла приобрести квартиру

4 апреля 2021 14:00 Катерина Даниленко
Даша Астафьева рассказала, как на гонорар одной из фотосессий смогла приобрести квартиру
Певица Даша Астафьева
социальная сеть Instagram

Экс-солистка группы "NikitA" Даша Астафьева поделилась интересными фактами из своей жизни в программе Александры Кучеренко "33 за 3".

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Телеведущая решила вывести певицу на честный разговор и устроила ей блиц ‒ о съемках в стиле ню, слабых и сильных чертах характера, уходе от продюсера и гонорарах.

Модель призналась, что первая фотосъемка, на которой она предстала полностью обнаженной, случилась в ее жизни в достаточно раннем возрасте, лет в 17-18. А самый большой гонорар, который ей предлагали за то, чтобы «выкупить» ее у продюсера составил 2,5 миллиона долларов. Знаменитость отказалась.

Интересно, что самой высокооплачиваемой съемкой была не съемка в стиле ню, а другой проект. После него звезда даже смогла приобрести себе недвижимость.

Это была съемка не в стиле ню. Я смогла себе позволить квартиру... Несколько сотен долларов. Триста,
– улыбается звезда.

Даша Астафьева / социальная сеть Instagram

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О воссоединении группы Nikita артистка говорит с особым энтузиазмом, однако возродить ее готова лишь на некоторое время. По словам Даши, уход от продюсера Юрия Никитина сделал ее счастливее. Под его покровительством она получала менее 50% от гонораров.

Напомним,

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