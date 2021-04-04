Даша Астафьева рассказала, как на гонорар одной из фотосессий смогла приобрести квартиру
Экс-солистка группы "NikitA" Даша Астафьева поделилась интересными фактами из своей жизни в программе Александры Кучеренко "33 за 3".
Модель призналась, что первая фотосъемка, на которой она предстала полностью обнаженной, случилась в ее жизни в достаточно раннем возрасте, лет в 17-18. А самый большой гонорар, который ей предлагали за то, чтобы «выкупить» ее у продюсера составил 2,5 миллиона долларов. Знаменитость отказалась.
Интересно, что самой высокооплачиваемой съемкой была не съемка в стиле ню, а другой проект. После него звезда даже смогла приобрести себе недвижимость.
Это была съемка не в стиле ню. Я смогла себе позволить квартиру... Несколько сотен долларов. Триста,– улыбается звезда.
Напомним,