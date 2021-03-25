Даша Астафьева: Мне повезло – я жива

Эксклюзив 25 марта 2021 14:13 Александр Кива
Даша Астафьева: Мне повезло – я жива
Даша Астафьева: Мне повезло – я жива
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Недавно певица и актриса Даша Астафьева взбудоражила всех новостью – ее прооперировали после внутреннего кровоизлияния. Но выступить в шоу «Липсинк баттл» ей это не помешало.

Давно ждала такого предложения

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Даша, как себя чувствуете?

Спасибо, уже лучше. Мне повезло – я жива. Доктор, к которому попала, теперь мой герой! Сегодня, ознакомившись с большим количеством информации по этой теме, поняла: то, что со мной произошло, – Чудо! Мне невероятно повезло. Масштаб глупости и безответственности по отношению к своей жизни был попросту неописуем. Не делайте так! Берегите себя. Если болит, не терпите и не ждите. Если что-то тревожит, сообщите хотя бы близким. Не оставайтесь с бедой один на один. Это глупо. Я привыкла поменьше говорить о личном, о проблемах, о здоровье... Но пережитое стало для меня потрясением, в буквальном смысле помогло понять значение слова «ответственность».

Каких ограничений теперь приходится придерживаться? 

Несколько съемок пришлось перенести, что-то и вовсе отменить. Я на строгой диете и воздерживаюсь от физических нагрузок. Работать продолжаю, но сейчас в более щадящем режиме. 

Полную версию интервью читайте в журнале «Теленеделя» №12 (в продаже с 25 марта) и 4 апреля на сайте tv.ua. Сохраните ссылку, чтобы не пропустить материал о любимой артистке.

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