Леди Гага умеет удивлять

Эксклюзив 25 марта 2021 14:02 Александр Кива
Леди Гага умеет удивлять
Певица Леди Гага
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28 марта певица Леди Гага празднует 35-летие.

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Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, известная миру под именем Леди Гага, умеет произвести впечатление -- одно только платье из мяса обсуждали несколько лет. А к своим 35 годам (певица отмечает день рождения 28 марта) накопила в биографии немало впечатляющих событий.

4 года исполнилось Леди Гаге, когда она научилась играть на фортепиано. В 10 лет девочка уже самостоятельно сочиняла песни. В 12 -- начала посещать курсы актерского мастерства в Институте театра и кино Ли Страсберга. В 14 лет пела на сцене нью-йоркского клуба Bitter End, а также выступала на школьной театральной сцене Regis High School Repertory. В 17 оказалась одной из 20 человек в мире, которые досрочно поступили в Школу искусств Тиш при Нью-Йоркском университете. В 19 лет решила оставить учебу и целиком и полностью посвятить себя музыке. А в 20 уже подписала свой первый контракт с музыкальным лейблом.

Полную версию материала читайте в журнале «Теленеделя» №12 (в продаже с 25 марта) и 4 апреля на сайте tv.ua. Сохраните ссылку, чтобы не пропустить материал о любимой артистке.

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