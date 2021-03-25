Леди Гага умеет удивлять
28 марта певица Леди Гага празднует 35-летие.
4 года исполнилось Леди Гаге, когда она научилась играть на фортепиано. В 10 лет девочка уже самостоятельно сочиняла песни. В 12 -- начала посещать курсы актерского мастерства в Институте театра и кино Ли Страсберга. В 14 лет пела на сцене нью-йоркского клуба Bitter End, а также выступала на школьной театральной сцене Regis High School Repertory. В 17 оказалась одной из 20 человек в мире, которые досрочно поступили в Школу искусств Тиш при Нью-Йоркском университете. В 19 лет решила оставить учебу и целиком и полностью посвятить себя музыке. А в 20 уже подписала свой первый контракт с музыкальным лейблом.
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