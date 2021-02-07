Надя Дорофеева вспомнила, как на отдыхе обнаружила в спальне змею
Январские каникулы певица Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом провела на Бали. Звездная пара не только наслаждалась рисовыми полями, пляжами и коралловыми рифами, но и боролась с чешуйчатыми.
Так, в один прекрасный день Надя и Вова вернулись с прогулки и обнаружили в своей спальне змею. Пресмыкающееся не успело никого укусить, однако девушку очень сильно напугало.
Я там плакала! Вова выходит с белым лицом и говорит: «Не заходи туда. Там змея». Мы вызвали людей, которые приехали, ловили. Они боялись. Змея была небольшая. Я боюсь всего, что ползает, летает, мне все это страшно!
Это было страшно, но все же я себя успокоила. Подумала, я же на Бали. Со всеми бывает,‒ вспомнила DOROFEEVA.
Напомним,