Надя Дорофеева вспомнила, как на отдыхе обнаружила в спальне змею

7 февраля 2021 17:00 Катерина Даниленко
Надя Дорофеева вспомнила, как на отдыхе обнаружила в спальне змею
Певица Надя Дорофеева
социальная сеть Instagram

Январские каникулы певица Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом провела на Бали. Звездная пара не только наслаждалась рисовыми полями, пляжами и коралловыми рифами, но и боролась с чешуйчатыми.

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В интервью Кате Осадчей исполнительница рассказала о неприятном инциденте, который изрядно подпортил ей отпуск. Происшествие случилось на одной из вилл, арендованной на время отдыха.

Так, в один прекрасный день Надя и Вова вернулись с прогулки и обнаружили в своей спальне змею. Пресмыкающееся не успело никого укусить, однако девушку очень сильно напугало.

Я там плакала! Вова выходит с белым лицом и говорит: «Не заходи туда. Там змея». Мы вызвали людей, которые приехали, ловили. Они боялись. Змея была небольшая. Я боюсь всего, что ползает, летает, мне все это страшно!

Надя Дорофеева на Бали / социальная сеть Instagram

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Той ночью Надя не сомкнула глаз, она каждый час до утра проверяла комнату.

Это было страшно, но все же я себя успокоила. Подумала, я же на Бали. Со всеми бывает,
‒ вспомнила DOROFEEVA.

Напомним,

 

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