Мир наизнанку. Эквадор. 13 сезон 4 выпуск смотреть онлайн от 20.11.2021

19 ноября 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Мир наизнанку. Эквадор. 13 сезон 4 выпуск смотреть онлайн от 20.11.2021
Мир наизнанку-13: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)
пресс-служба канала 1+1

20 ноября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск 13 сезона тревел-шоу Мир наизнанку. Эквадор. 4 выпуск программы Мир наизнанку-13 смотрите онлайн на TV.UA.

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Смотрите в 4 выпуске программы Мир наизнанку-13: В Эквадоре команда «Мира наизнанку» пообщается с уникальным племенем, которое вышло на контакт с цивилизацией только в 1950-ых, попытается войти на действующий вулкан, а также в лучших традициях программы познакомиться с впечатляющими людьми, которые своей силой духа и верой в собственные силы вдохновляют и доказывают, что невозможное возможно.

4 выпуск тревел-шоу Мир наизнанку-13 смотрите 20 ноября в 18:30 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Мир наизнанку-12 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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