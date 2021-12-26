Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)

26 декабря 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)
пресс-служба канала СТБ

26 декабря на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех. Новые выпуски ток-шоу Один за всех 2021 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех: На проект спастись от жестокости возлюбленного пришла 26-летняя Любовь из Донецка. Девушку чуть ли не каждый день избивал парень, 29-летний военный Богдан. От него с двумя детьми она сбежала за 300 км от дома, но экс-возлюбленный ее нашел… Женщина пришла на проект, чтобы спасти от психологического и физического насилия своих детей, 2-летнего Артёма и 7-летнюю Полину. Люба уверяет, что у детей уже видны первые последствия такой агрессии отца-тирана.

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 26 декабря в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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