Один за всех: Ежедневные угрозы от мужа-тирана, который угрожает расправой

25 декабря 2021 18:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Один за всех: Ежедневные угрозы от мужа-тирана, который угрожает расправой
Один за всех: Ежедневные угрозы от мужа-тирана, который угрожает расправой
пресс-служба канала СТБ

Уже в это воскресенье, 26 декабря, в 21:00 в эфир СТБ выйдет последний – 18 выпуск 17 сезона «Один за всех».

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В студии Один за всех соберутся эксперты и ведущий Сергей Костыра, чтобы разобраться в скандальной истории. 26-летняя Любовь из Донецкой области каждый день слышит угрозы от мужа-тирана. Девушка уже долгое время терпит насилие со стороны Богдана. Она боится за детей и хочет спасти их от мужчины.

Из-за него с двумя детьми она сбежала за 300 км от дома, но экс-возлюбленный ее нашел и теперь угрожает расправой. Любовь уверяет, что у сына и дочери уже заметны психологические травмы от агрессивного поведения отца. Но вот Богдан уверяет, что девушка далеко не такая святая, какой хочет казаться.

На самом ли деле все так, как говорит Любовь? Какие грязные дела ведут вместе супруги? Неужели мужчина силой заставляет Любовь заниматься нелегальной работой? И с кем из родителей дети ощутят себя в безопасности?

Не пропустите 18 выпуск проекта Один за всех 17 сезон уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале СТБ!

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