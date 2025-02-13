Лєра Товстолєс розповіла, як шокувала соліста гурту «ТІК»
13 лютого 2025 18:00
Ведуча Лєра Товстолєс
Пресслужба Нового каналу
Лєра Товстолєс, ведуча популярного реаліті «Кохання на виживання», розповіла, що дуже любить період роботи на радіо, але не сумує за ним, і зізналася чому.
Радіо – це достатньо вагома, романтична та бентежна частина мого життя. Я люблю цей період, але не сумую за ним. Графік на радіо дуже жорсткий, ти маєш бути з народом 24/7, рано прокидатися, знати всі новини, – розповідає ведуча реаліті «Кохання на виживання» Лєра Товстолєс. – Ти маєш пам’ятати все: хто по гороскопу Леся Нікітюк, яку останню пісню випустила Тіна Кароль. В ефірі можуть статись якісь технічні моменти, вплинути на які ведучі не можуть, або до студії запізнюються зірки, і все йде не за планом. Бувало й таке, що комусь не подобались мої запитання, і цей гість хотів мене звільнити (усміхається).
Ведуча Лєра Товстолєс / Пресслужба Нового каналу
На радіо я дуже любила пранкувати зірок (розігрувати – прим. ред.), роблю це і зараз, можу й налякати або спитати щось компрометуюче, – з усмішкою зізнається Лєра Товстолєс. – Пам'ятаю, колись до нас на ефір прийшов лідер гурту «ТІК» Віктор Бронюк. Ми тоді були незнайомі, але я знала, що він часто бував у Сумах з концертами, а я там народилася, тож вирішила його розіграти. Він заходить до нас у студію, я його бачу і кричу: «Тату, привіт! Мені мама розказувала, як багато років тому ти був у Сумах на гастролях, і як я з'явилася на цей світ. Пам’ятаєш?» Він так розгубився, навіть на мить замислився (сміється).
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