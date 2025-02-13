Лєра Товстолєс розповіла, як шокувала соліста гурту «ТІК»

13 лютого 2025 18:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Лєра Товстолєс розповіла, як шокувала соліста гурту «ТІК»
Ведуча Лєра Товстолєс
Пресслужба Нового каналу

Лєра Товстолєс, ведуча популярного реаліті «Кохання на виживання», розповіла, що дуже любить період роботи на радіо, але не сумує за ним, і зізналася чому.

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Зарядитися позитивом зранку, послухати улюблені пісні по дорозі на роботу та дізнатися найважливіші новини. 13 лютого світ відзначає День радіо. Це свято тих, чиї енергійні голоси ми майже цілодобово чуємо в радіоефірі. Ведуча реаліті «Кохання на виживання», на новий сезон якого наразі триває кастинг, та акторка «Жіночого Кварталу» Лєра Товстолєс свого часу теж була радіоведучою. Цей період життя Лєра згадує з теплотою.

Радіо – це достатньо вагома, романтична та бентежна частина мого життя. Я люблю цей період, але не сумую за ним. Графік на радіо дуже жорсткий, ти маєш бути з народом 24/7, рано прокидатися, знати всі новини, – розповідає ведуча реаліті «Кохання на виживання» Лєра Товстолєс. – Ти маєш пам’ятати все: хто по гороскопу Леся Нікітюк, яку останню пісню випустила Тіна Кароль. В ефірі можуть статись якісь технічні моменти, вплинути на які ведучі не можуть, або до студії запізнюються зірки, і все йде не за планом. Бувало й таке, що комусь не подобались мої запитання, і цей гість хотів мене звільнити (усміхається).

Ведуча Лєра Товстолєс / Пресслужба Нового каналу

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ІЛєра зізнається: вона обожнює жартувати. Тому деяким зіркам, які приходили до неї в студію на радіоефірі, було непереливки. 

На радіо я дуже любила пранкувати зірок (розігрувати – прим. ред.), роблю це і зараз, можу й налякати або спитати щось компрометуюче, – з усмішкою зізнається Лєра Товстолєс. – Пам'ятаю, колись до нас на ефір прийшов лідер гурту «ТІК» Віктор Бронюк. Ми тоді були незнайомі, але я знала, що він часто бував у Сумах з концертами, а я там народилася, тож вирішила його розіграти. Він заходить до нас у студію, я його бачу і кричу: «Тату, привіт! Мені мама розказувала, як багато років тому ти був у Сумах на гастролях, і як я з'явилася на цей світ. Пам’ятаєш?» Він так розгубився, навіть на мить замислився (сміється).

Нагадаємо, 

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ТІК новини Валерія Товстолєс особисте життя зірок Новий канал Кохання на виживання 5 сезон

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