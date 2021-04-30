Екатерина Тышкевич: фильм «Летний снег» – проект свободы и творческого полета

4 мая в 20:15 на СТБ состоится премьера нового 4-серийного фильма из уникального киноцикла «Знаки любви» от режиссера Оксаны Байрак. Одну из главных ролей в картине «Летний снег» сыграла актриса Екатерина Тышкевич.

Она эксклюзивно рассказала, как « Летний снег » стал для нее проектом свободы и почему ей пришлось носить линзы во время съемок, какая сцена запомнилась больше всего и какие фильмы смотрит в свободное время…

Расскажите о проекте «Летний снег». О чем он для вас?

О шаткости отношений. Даже когда ты уверен, что всё устоялось и никто из пары не решится что-либо менять, или и вовсе нет предпосылок к расставанию, всё может рухнуть в один миг, ведь сильные эмоции, такие как страсть и случайная химия, иногда сильнее тишины, комфорта и доверия.

Требовалась ли особая подготовка к этой роли?

Я тогда была ужасно вымотана съёмками в длинной 40-серийной истории, и ехала на восстановительный детокс в загородный санаторий… Звонок Оксаны застал меня как раз на пути туда. Ксюша сказала, что вдруг поняла, что именно я должна сыграть героиню Юлю. Я, конечно же, обрадовалась безумно, но сказала, что нахожусь не в ресурсе и мне необходимо хотя бы 5 дней на то, чтобы прийти в себя, взбодриться внутренне и внешне. Байрак пошла мне навстречу, потому что знает, что «свежая» Тышкевич, гораздо лучше работает (улыбается). Мы также обсудили, что было бы здорово снова вернуть меня в темный цвет, и я согласилась. Ну нравлюсь я Оксане больше тёмненькой (улыбается). И ещё Ксю придумала, что Юля будет зеленоглазой, так что в проекте «Летний снег» я всегда в цветных линзах.

Расскажите о вашей героине. И насколько близка вам?

Моя героиня Юля – очень яркая, смелая, профессионал в своём деле, и при этом удивительно открытая и умеет любить. Мне очень всё это близко. Особенно ее поведение в отношениях с любимым человеком, ее уверенность в собственном партнере, умение растворяться в мужчине, восхищаться его талантами.

Это не первый проект Оксаны Байрак для вас. В соцсетях вы делились, что Королева мелодрам помогла с принятием себя. Чему вы научились, работая над этим проектом?

Оксана умеет вселять в меня уверенность, а когда это происходит, я всегда выдаю максимум. В этой роли не было каких-либо видимых суперсложных задач, но Ксю всегда повторяла: «Стоп, забыли о Кате-Маше из «Ничто не случается дважды». Поэтому мы больше баловались, вернее, взяли очень многое от самой Тышкевич (смеется). Вложили весомую частичку меня в персонажа, моих ужимок и фишек. А еще Ксю показала финальное состояние героини не через слова, а через танец. Это была абсолютная психоделика. В общем, фильм «Летний снег» – проект свободы и творческого полета.

Есть ли сцена, которая больше всего запомнилась?

Да, финальная сцена моего персонажа, небольшой монолог в сцене с Женей Олейником. Ее не должно было быть по сценарию, и я к ней не готовилась. Ксюша написала ее на коленке, просто в съёмочный день, вдруг придумав, как это часто бывает с нашей космической Байрак. И мы тут же ее сняли. И сняли невероятно красиво! Я уже озвучивала этот фрагмент, и сильно довольна результатом. Как Ксюша это делает, знает только она сама (улыбается).

Как любите восстанавливать силы после съемок? Лучший̆ отдых для вас – это…?

Это либо ленивый вариант, вроде просмотра какой-то новинки от Netflix, поджевывая доставку вкусной еды прямо в кровати, и непременно с любимым мужем в обнимку. Либо посиделки с друзьями, где-то на открытой террасе, с бокалом просекко и настольными играми.

Судя по всему, вы следите за новинками кино… Расскажите о фильмах или сериалах, которые впечатлили за последнее время?

Да, конечно. Мы ещё те киноманы. Назову свой личный ТОП последнего месяца. Фильм «Отец», с Энтони Хопкинсом в главной роли, и сериал «Засланец из космоса» с невероятно смешным и талантливым Аланом Тьюдиком.

А что скажете по поводу музыки, это весомая часть вашей жизни? Если да, расскажите подробнее, какие жанры предпочитаете и что входит в ваш плейлист?

Я абсолютный меломан, музыку слушаю под настроение. Очень горжусь нашими талантливыми украинскими исполнителями. У нас есть Монатик, Дорн, Дорофеева, их творчество такое современное и стильное. Здорово, что в Украине есть такие голоса.

Напомним, уникальный киноцикл «Знаки любви» – это 12 самостоятельных 4-серийных фильмов о любви, в каждом главная героиня – женщина, которая родилась под определенным знаком Зодиака. Первой на экраны вышла работа о женщине-Львице («Виновата любовь»), дальше зрителей увидят премьеры фильмов «Ломаные линии» (женщина-Овен) и «Летний снег» (женщина-Дева). Смотрите скоро на СТБ.