Маска: НЛО TV покажет грандиозное гипершоу

29 апреля 2021 22:55 Юлия Туренко
Маска: НЛО TV покажет грандиозное гипершоу
Маска: НЛО TV покажет грандиозное гипершоу
пресс-служба

С 1 мая на телеканале НЛО TV начинается шоу «Маска» – по два выпуска шоу ежедневно.

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С бешеным успехом «Маска» прошла на телеканале «Украина», собирая у телевизоров десятки миллионов украинцев. Теперь знакомиться с загадочными звездными участниками будут и зрители НЛО TV.

Майские праздники решили отметить ярко и с размахом! Начать показ шоу «Маска» сразу двумя сериями в день. Ожидаю, что это станет классным сюрпризом для тех, кто по каким-то причинам еще не видел «Маску», и для тех, кто с удовольствием посмотрит ее снова. Это действительно именно то шоу, которое интригует, поднимает настроение и поражает своей визуальной составляющей, – директор телеканала НЛО TV Иван Букреев.

«Маска» – это музыкальное шоу, украинская адаптация известного формата Masked Singer компании Fremantle. Участники шоу – украинские звезды: спортсмены, ведущие, политики, певцы. Их личности скрыты за масками и невероятными костюмами, одним из авторов которых стала известная художница костюмов Леся Патока. Основная задача и развлечение зрителей – узнать звезду, спрятанную за маской, оценивая вокальные данные. А помогают в этом «звездные детективы» – Ольга Полякова, NK, DZIDZIO и Андрей Данилко.

Смотрите шоу «Маска» на телеканале НЛО TV с 1 мая в 19:00 – по два выпуска ежедневно, а также специальный выпуск шоу 6 мая. 

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