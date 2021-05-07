5 правил жизни актрисы Валентины Гарцуевой
Откровения Валентины Гарцуевой.
Узнайте 5 правил жизни актрисы в материале.
«1. Один коллега мне как-то сказал, что верит в актерскую профессию, как в Бога. Главное – отдавать себя каждую секунду на 100%, и тебе воздастся в семикратном размере. Не знаю, воздастся ли (улыбается). Но я поняла очень быстро, что никто не имеет возможности тебя ждать, ждать твоего рабочего настроения и удобного для тебя момента. Что актерская действительность часто отличается от представлений. Ценно умение всегда быть готовым, и неважно, ты в кадре или на сцене. Без колебаний, без проволочек, без условий, без жалости к себе, без «но», совсем как солдат. И этому тоже нужно усердно учиться.
2. Я не научилась пробивать себе дорогу посредством знакомств и связей. Говорят, сейчас это важно. Но я всё ещё верю в связи духовные, в случай. Верю, что истинный талант обречён быть замеченным. Мне от романтики никуда не деться.
4. Люблю позволять себе ничего не делать, когда нужен отдых. Люблю позволять себе долго спать, если есть возможность, и не чувствовать угрызений совести. Вообще важно уметь прощать себе ленивое настроение, уметь баловать себя. Иногда необходимо побыть ребёнком, у которого ещё нет обязательств, заданий и сдерживающих обстоятельств. Но все это в нерабочее время конечно. И ещё мне повезло с мужем, он готов это терпеть.
5. Мой муж научил меня стилю мышления open minded, (Он немец, по профессии актёр). Это значит принимать окружающих людей такими, какие они есть и быть принятой. Мир огромен, его красота в разнообразии характеров, мыслей, пристрастий, увлечений, цветов. До определенного момента у меня был страх ко всему новому, просто фобия. Но теперь у нас есть правило: я сопровождаю его почти везде. Я провожу время с его друзьями, я знакомлюсь с его коллегами, я часто рядом, когда он работает. Это длинная дорога в направлении себя», - делится актриса.
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