5 правил жизни актрисы Валентины Гарцуевой

Откровения Валентины Гарцуевой.

На СТБ состоялась премьера второго фильма из уникального киноцикла «Знаки любви» от легендарного украинского режиссера и королевы мелодрам Оксаны Байрак. Главную женскую роль в 4-серийном фильме «Летний снег» сыграла белорусская актриса Валентина Гарцуева. Валентина эксклюзивно рассказала нашим читателям, каким принципам по жизни следует.

Узнайте 5 правил жизни актрисы в материале.

«1. Один коллега мне как-то сказал, что верит в актерскую профессию, как в Бога. Главное – отдавать себя каждую секунду на 100%, и тебе воздастся в семикратном размере. Не знаю, воздастся ли (улыбается). Но я поняла очень быстро, что никто не имеет возможности тебя ждать, ждать твоего рабочего настроения и удобного для тебя момента. Что актерская действительность часто отличается от представлений. Ценно умение всегда быть готовым, и неважно, ты в кадре или на сцене. Без колебаний, без проволочек, без условий, без жалости к себе, без «но», совсем как солдат. И этому тоже нужно усердно учиться.

2. Я не научилась пробивать себе дорогу посредством знакомств и связей. Говорят, сейчас это важно. Но я всё ещё верю в связи духовные, в случай. Верю, что истинный талант обречён быть замеченным. Мне от романтики никуда не деться.

3. Попасть в самое сердце зрителя, значит понять его. Значит иметь единые ценности, одинаковое представление красоты и справедливости, иногда единую боль, значит быть другом. Людям важно узнавать себя и делать открытия. И это самая космическая способность актеров. Ради того, чтобы постичь эту магию, не жалко никаких усилий.

4. Люблю позволять себе ничего не делать, когда нужен отдых. Люблю позволять себе долго спать, если есть возможность, и не чувствовать угрызений совести. Вообще важно уметь прощать себе ленивое настроение, уметь баловать себя. Иногда необходимо побыть ребёнком, у которого ещё нет обязательств, заданий и сдерживающих обстоятельств. Но все это в нерабочее время конечно. И ещё мне повезло с мужем, он готов это терпеть.

5. Мой муж научил меня стилю мышления open minded, (Он немец, по профессии актёр). Это значит принимать окружающих людей такими, какие они есть и быть принятой. Мир огромен, его красота в разнообразии характеров, мыслей, пристрастий, увлечений, цветов. До определенного момента у меня был страх ко всему новому, просто фобия. Но теперь у нас есть правило: я сопровождаю его почти везде. Я провожу время с его друзьями, я знакомлюсь с его коллегами, я часто рядом, когда он работает. Это длинная дорога в направлении себя», - делится актриса.

Смотрите повтор фильма «Летний снег» 8 мая с 11:00 на СТБ.