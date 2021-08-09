Вокалистка группы KAZKA Саша Зарицкая рассказала о первом путешествии за границу на собственной машине

9 августа 2021 11:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Вокалистка группы KAZKA Саша Зарицкая рассказала о первом путешествии за границу на собственной машине
Вокалистка группы KAZKA Саша Зарицкая
пресс-служба Нового канала

Вокалистка группы KAZKA Саша Зарицкая рассказала, как отпраздновала свой день рождения.

Читайте такжеЖена Макса Михайлюка поделилась секретом своего похудения после родов
В начале августа вокалистка украинской группы KAZKA Саша Зарицкая отпраздновала день рождения — ей исполнилось 29 лет. Этот день девушка провела вместе с самыми близкими людьми за пределами Украины. 

Где именно, Саша рассказала за кулисами шоу «Дети против звезд», третий сезон которого снимает Новый канал.

Это первый день рождения на моей памяти, который я не сильно и отмечала. Обычно праздник длится целую неделю - я Лев по гороскопу и очень люблю свой день рождения, - смеется Саша. - В этом году решила поехать с семьей в Хорватию. Это была первая в моей жизни поездка за границу на собственном автомобиле, я была все время за рулем. Это было очень сложно, но я не замечала трудностей. Люблю путешествовать, в поездке чувствовала огромную свободу - на своей машине колесить очень удобно, едешь, куда и когда хочешь.

Вокалистка группы KAZKA Саша Зарицкая / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеАлена Мозговая продемонстрировала результат своего феноменального похудения: минус 20 кг
Один из самых любимых дней Саша провела в красочном месте, которое очаровало девушку.

Мы сняли небольшой домик в горах, возле лавандовой фермы. Это было сказочно! Мы купили торт, вино - было тихо, уютно и мило. У меня так практически не бывает, ведь обычно тусуемся всю неделю, - отметила певица. - Я почувствовала, что взрослею, что мне уже 29 лет. Ела торт и думала: «Вот это настоящее счастье!»

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Новый Канал социальные сети Александра Зарицкая новости путешествия KAZKA Дети против звезд-3

Материалы по теме

Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade занялась необычным плаванием в Каталонии
Новости

Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade занялась необычным плаванием в Каталонии
Актриса сериала "Люся Интерн" Римма Зюбина призналась, почему из-за сына хотела уйти из дома
Новости

Актриса сериала "Люся Интерн" Римма Зюбина призналась, почему из-за сына хотела уйти из дома
Стосується кожного: в ток-шоу – семейная драма, заложником которой стал ребенок
Анонсы на ТВ

Стосується кожного: в ток-шоу – семейная драма, заложником которой стал ребенок
Супербабушка - смотреть онлайн 8 выпуск от 29.07.2021
Телешоу

Супербабушка - смотреть онлайн 8 выпуск от 29.07.2021

Популярное на сайте

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.08.2021)

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.08.2021)
Алина Гросу откровенно рассказала о жизни с актером Романом Полянским

Алина Гросу откровенно рассказала о жизни с актером Романом Полянским
Что нельзя делать на Ильин день

Что нельзя делать на Ильин день
Это опасно: почему воздерживаться от секса вредно?

Это опасно: почему воздерживаться от секса вредно?

Популярное видео

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.08.2021)

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.08.2021)
Звана вечеря-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2021)

Звана вечеря-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2021)
Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021

Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK