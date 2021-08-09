Вокалистка группы KAZKA Саша Зарицкая рассказала о первом путешествии за границу на собственной машине
9 августа 2021 11:50
Вокалистка группы KAZKA Саша Зарицкая
пресс-служба Нового канала
Вокалистка группы KAZKA Саша Зарицкая рассказала, как отпраздновала свой день рождения.
Где именно, Саша рассказала за кулисами шоу «Дети против звезд», третий сезон которого снимает Новый канал.
Это первый день рождения на моей памяти, который я не сильно и отмечала. Обычно праздник длится целую неделю - я Лев по гороскопу и очень люблю свой день рождения, - смеется Саша. - В этом году решила поехать с семьей в Хорватию. Это была первая в моей жизни поездка за границу на собственном автомобиле, я была все время за рулем. Это было очень сложно, но я не замечала трудностей. Люблю путешествовать, в поездке чувствовала огромную свободу - на своей машине колесить очень удобно, едешь, куда и когда хочешь.
Вокалистка группы KAZKA Саша Зарицкая / пресс-служба Нового канала
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Мы сняли небольшой домик в горах, возле лавандовой фермы. Это было сказочно! Мы купили торт, вино - было тихо, уютно и мило. У меня так практически не бывает, ведь обычно тусуемся всю неделю, - отметила певица. - Я почувствовала, что взрослею, что мне уже 29 лет. Ела торт и думала: «Вот это настоящее счастье!»
Напомним,