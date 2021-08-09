Вокалистка группы KAZKA Саша Зарицкая рассказала о первом путешествии за границу на собственной машине

Вокалистка группы KAZKA Саша Зарицкая рассказала, как отпраздновала свой день рождения.

В начале августа вокалистка украинской группы KAZKA Саша Зарицкая отпраздновала день рождения — ей исполнилось 29 лет. Этот день девушка провела вместе с самыми близкими людьми за пределами Украины.

Где именно, Саша рассказала за кулисами шоу «Дети против звезд», третий сезон которого снимает Новый канал.

Это первый день рождения на моей памяти, который я не сильно и отмечала. Обычно праздник длится целую неделю - я Лев по гороскопу и очень люблю свой день рождения, - смеется Саша. - В этом году решила поехать с семьей в Хорватию. Это была первая в моей жизни поездка за границу на собственном автомобиле, я была все время за рулем. Это было очень сложно, но я не замечала трудностей. Люблю путешествовать, в поездке чувствовала огромную свободу - на своей машине колесить очень удобно, едешь, куда и когда хочешь.

Вокалистка группы KAZKA Саша Зарицкая / пресс-служба Нового канала

Один из самых любимых дней Саша провела в красочном месте, которое очаровало девушку.

Мы сняли небольшой домик в горах, возле лавандовой фермы. Это было сказочно! Мы купили торт, вино - было тихо, уютно и мило. У меня так практически не бывает, ведь обычно тусуемся всю неделю, - отметила певица. - Я почувствовала, что взрослею, что мне уже 29 лет. Ела торт и думала: «Вот это настоящее счастье!»

Напомним,