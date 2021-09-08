Создатели Матрицы показали тизер грядущего продолжения

Съемки продолжения легендарной трилогии ведутся с августа 2019 года. Над ним работают все те же Вачевски.

Тизер четвертой части легендарной Матрицы уже доступен в сети. Кроме того, создатели киноленты создали сайт, на котором тоже предлагается выбрать таблетку. После этого пользователю покажут кадры грядущей новинки.

Хотя тизер "Матрица-4" уже доступен, полноценный трейлер создатели обещают показать 9 сентября, о чем указывают в конце короткого ролика. Кинолента получила подзаголовок "Воскрешение".

Матрица-4 предусматривает участие Нео и Тринити, которых играют все те же актеры — Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.

Премьера ожидается 22 декабря в украинских кинотеатрах и в сервисе НВО Мах.

Напомним,