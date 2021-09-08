Создатели Матрицы показали тизер грядущего продолжения
Съемки продолжения легендарной трилогии ведутся с августа 2019 года. Над ним работают все те же Вачевски.
Тизер четвертой части легендарной Матрицы уже доступен в сети. Кроме того, создатели киноленты создали сайт, на котором тоже предлагается выбрать таблетку. После этого пользователю покажут кадры грядущей новинки.
Матрица-4 предусматривает участие Нео и Тринити, которых играют все те же актеры — Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.
Премьера ожидается 22 декабря в украинских кинотеатрах и в сервисе НВО Мах.
Напомним,