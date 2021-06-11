Сплетница возвращается: HBO выпустил трейлер перезапуска сериала

11 июня 2021 15:15 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Сплетница возвращается: HBO выпустил трейлер перезапуска сериала
Сплетница возвращается: HBO выпустил трейлер перезапуска культового сериала
кадр из сериала

Сервис HBO Max на своем YouTube-канале опубликовал дебютный трейлер современной версии культового сериала «Сплетница».

 Премьера перезапуска шоу состоится 8 июля.

Создатели «Сплетницы» обещают зрителям совершенно новую драму. 

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События перезапуска произойдут спустя 9 лет после событий оригинала. Таинственный сталкер снова возвращается, когда в школе на Манхэттене появляется новая ученица.

Теперь Сплетница не только следит за происходящим, но и во всю использует возможности социальных сетей. 

Создатели сериала отметили, что постарались показать, как со времен релиза оригинального шоу изменились социальные сети и сама жизнь в Нью-Йорке.

Пока не известно, появятся ли в перезапуске герои «Сплетницы», которая выходила с 2007 по 2012 год.

Напомним,

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