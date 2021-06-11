Сплетница возвращается: HBO выпустил трейлер перезапуска сериала
Сервис HBO Max на своем YouTube-канале опубликовал дебютный трейлер современной версии культового сериала «Сплетница».
Премьера перезапуска шоу состоится 8 июля.
Создатели «Сплетницы» обещают зрителям совершенно новую драму.
Теперь Сплетница не только следит за происходящим, но и во всю использует возможности социальных сетей.
Создатели сериала отметили, что постарались показать, как со времен релиза оригинального шоу изменились социальные сети и сама жизнь в Нью-Йорке.
Пока не известно, появятся ли в перезапуске герои «Сплетницы», которая выходила с 2007 по 2012 год.
Напомним,