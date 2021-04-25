ТОП-5 сериалов HBO в 2021 году

Студия HBO уже не первое десятилетие радует аудиторию качественными сериалами. “Миллиарды”, “Секс в большом городе”, “Игра престолов”, “Чернобыль”.

Это грех

Эти хиты популярны до сих пор. Но есть и новые проекты, которые вызывают не меньший интерес. Давайте познакомимся с пятеркой топовых сериалов HBO в 2021 году.

Герои сериала — 18-летние ребята, которые наслаждаются первыми годами взрослой жизни. А живут они в Лондоне начала восьмидесятых, который полон соблазнов. Роско, Колин и Ричи не отказываются от любых интимных отношений, особенно с противоположным полом. Однако в это время мир начинает узнавать о страшной болезни, которая передается половым путем.

Даже самые ярые любители беспорядочных связей начинают с опаской относиться к своим увлечениям. Но герои сериала поначалу не обращают на это внимание. Но проходит время и ребятам приходится пересмотреть взгляды на жизнь. Ведь эпидемия забирает близких, разрушает судьбы и даже вмешивается в политическую жизнь. Тем более, что реакция общественности не заставила себя долго ждать. Очень быстро веселье прекращается...

Обломки

Люди замечают, как неба начинают падать загадочные обломки. Этим вопросом немедленно занимаются спецагенты Финола Джонс и Брайаном Беневенти. Их задача — выяснить происхождение обломков и понять, что последует за их появлением. Агенты действуют по-разному: британка Финола полагается на свое чутье, в то время как американец Брайан очень осторожничает.

Но несмотря на разность подходов, им придется найти общий язык. И это пригодится в будущем, ведь каждый обломок действует довольно непредсказуемо. Более того, охоту за странными объектами объявили и темные силы. Поэтому на кону стоит не только разгадка тайны, но и судьба человечества.

Невероятные

Последние годы правления королевы Виктории. Привычный уклад жизни постепенно начинает меняться. В это же время по Лондону начали ходить слухи о женщинах, которые не соглашаются с традиционными ценностями. Более того, поговаривают об их сверхъестественных способностях.

Слухи оказываются правдой: девушки с уникальными силами впечатляют всю Британию. Некоторые из них используют свой дар для помощи людям, другие же — скрываются от общественности. Даже были случаи, когда красавицы со сверхспособностями конфликтовали с полицией.

Но были также и те, кто начал объединяться в команду по борьбе с преступностью. И пусть девушки на первый взгляд выглядят чудачками и авантюристками, у них благие намерения. Настоящая борьба со злом только начинается.

Парижская полиция 1900

Париж, 1899 год. Совершенно неожиданно умирает президент Франции. Несколько группировок экстремистов начали готовить госпереворот. Спецслужбы узнают об этом факте и просят полицию предотвратить мятеж.

Начальник парижской полиции Луи Лепин берет дело в свои руки. Он увеличивает количество патрулей на улицах города, которые должны охранять покой граждан. Но в это же время в столице появился маньяк. Преступник с особой жестокостью расправляется с сотнями парижанок.

Поэтому Лепину будут помогать двое следователей. Первый, Джозеф Фиерси, применяет в расследовании преступлений подкуп, шантаж и пытки. Второй, Антуан Жуэн, более амбициозный и дотошный. Он уже успел выделиться использованием собственных методов поиска преступников. Молодой сыщик выходит на след чиновников из правительства, которым уж очень не нравится внимание полиции. Смогут ли жандармы найти убийцу и выбраться из пучины политических интриг?

Леонардо

История одного из самых известных гениев всех времен. Каждая серия показывает новую грань таланта великого да Винчи — художника, изобретателя и мыслителя. Также создатели сериала попытаются разгадать тайну отношений Леонардо с его натурщицей Катериной да Кремона.

Биографы художника предполагают, что Катерину убили, а картину с ее изображением похитили. Между этими поначалу разными событиями неожиданно начала проявляться связь. Она приведет к неожиданным разгадкам и открытиям, столь изощренным, как и изобретения Леонардо. Погибла ли девушка случайно, или же это было сделано с расчетом и хладнокровием?

Где смотреть топовые сериалы HBO?

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