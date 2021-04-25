ТОП-5 сериалов HBO в 2021 году
Студия HBO уже не первое десятилетие радует аудиторию качественными сериалами. “Миллиарды”, “Секс в большом городе”, “Игра престолов”, “Чернобыль”.
Это грех
Герои сериала — 18-летние ребята, которые наслаждаются первыми годами взрослой жизни. А живут они в Лондоне начала восьмидесятых, который полон соблазнов. Роско, Колин и Ричи не отказываются от любых интимных отношений, особенно с противоположным полом. Однако в это время мир начинает узнавать о страшной болезни, которая передается половым путем.
Даже самые ярые любители беспорядочных связей начинают с опаской относиться к своим увлечениям. Но герои сериала поначалу не обращают на это внимание. Но проходит время и ребятам приходится пересмотреть взгляды на жизнь. Ведь эпидемия забирает близких, разрушает судьбы и даже вмешивается в политическую жизнь. Тем более, что реакция общественности не заставила себя долго ждать. Очень быстро веселье прекращается...
Обломки
Но несмотря на разность подходов, им придется найти общий язык. И это пригодится в будущем, ведь каждый обломок действует довольно непредсказуемо. Более того, охоту за странными объектами объявили и темные силы. Поэтому на кону стоит не только разгадка тайны, но и судьба человечества.
Невероятные
Но были также и те, кто начал объединяться в команду по борьбе с преступностью. И пусть девушки на первый взгляд выглядят чудачками и авантюристками, у них благие намерения. Настоящая борьба со злом только начинается.
Парижская полиция 1900
Начальник парижской полиции Луи Лепин берет дело в свои руки. Он увеличивает количество патрулей на улицах города, которые должны охранять покой граждан. Но в это же время в столице появился маньяк. Преступник с особой жестокостью расправляется с сотнями парижанок.
Поэтому Лепину будут помогать двое следователей. Первый, Джозеф Фиерси, применяет в расследовании преступлений подкуп, шантаж и пытки. Второй, Антуан Жуэн, более амбициозный и дотошный. Он уже успел выделиться использованием собственных методов поиска преступников. Молодой сыщик выходит на след чиновников из правительства, которым уж очень не нравится внимание полиции. Смогут ли жандармы найти убийцу и выбраться из пучины политических интриг?
Леонардо
Биографы художника предполагают, что Катерину убили, а картину с ее изображением похитили. Между этими поначалу разными событиями неожиданно начала проявляться связь. Она приведет к неожиданным разгадкам и открытиям, столь изощренным, как и изобретения Леонардо. Погибла ли девушка случайно, или же это было сделано с расчетом и хладнокровием?
Где смотреть топовые сериалы HBO?
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