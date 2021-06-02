HBO опубликовал первый тизер перезапуска Сплетницы - видео

Сплетница вернется на экраны 8 июня 2021 года!

Телеканал HBO выпустил первый тизер предстоящего перезапуска сериала Сплетница.

Шоу, выходившее в нулевых, стало культовым, поэтому премьера является ожидаемой для многих.

Создатели шоу даже сразу предупредили поклонников, что речь идет о совершенно новых персонажах и новой истории. События перезапуска происходят спустя 8 лет после истории, рассказанной в оригинальном шоу Gossip Girl.

Сериал получил 12 серий по 60 минут.

Известно, что съемки начались в 2020 году в Нью-Йорке, Лос-Анджелессе и Ванкувере.

Секреты, секреты - это не весело... если только они не исходят от Сплетницы. Она вернулась и стала еще круче, чем когда-либо. Увидимся на ступеньках.

Напомним,