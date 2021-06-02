HBO опубликовал первый тизер перезапуска Сплетницы - видео

2 июня 2021 11:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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HBO опубликовал первый тизер перезапуска Сплетницы - видео
HBO опубликовал первый тизер перезапуска Сплетницы
кадр из сериала

Сплетница вернется на экраны 8 июня 2021 года!

Телеканал HBO выпустил первый тизер предстоящего перезапуска сериала Сплетница. 

Шоу, выходившее в нулевых, стало культовым, поэтому премьера является ожидаемой для многих.

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Создатели шоу даже сразу предупредили поклонников, что речь идет о совершенно новых персонажах и новой истории. События перезапуска происходят спустя 8 лет после истории, рассказанной в оригинальном шоу Gossip Girl.

Сериал получил 12 серий по 60 минут. 

Известно, что съемки начались в 2020 году в Нью-Йорке, Лос-Анджелессе и Ванкувере. 

Секреты, секреты - это не весело... если только они не исходят от Сплетницы. Она вернулась и стала еще круче, чем когда-либо. Увидимся на ступеньках.

Напомним,

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