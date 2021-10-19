Настя Каменских призналась, что попала в больницу из-за последствий коронавируса

19 октября 2021 12:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Настя Каменских призналась, что попала в больницу из-за последствий коронавируса
Певица Настя Каменских
пресс-служба канала Украина

Певица Настя Каменских впервые рассказала о последствиях перенесенного коронавируса.

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Многие знаменитости переболели коронавирусом. Только недавно певец Олег Винник рассказывал, что после перенесенной болезни ему приходилось проходить реабилитацию. 

А сейчас певица Настя Каменских призналась, что тоже столкнулась с последствиями ковида. Сама болезнь у нее протекала легко, но после нее звезде пришлось узнать, что такое панические атаки.

Они у меня начались через 2 недели после того, как я переболела «короной». После первой панической атаки я попала в больницу, я была в шоке, не знала, что с этим делать. Я никогда с этим вообще не встречалась. И мне сказали: «Это нормально, главное – не паниковать, – вспомнила звездный детектив шоу «МАСКА» на канале «Украина» Настя Каменских.

Певица Настя Каменских / пресс-служба канала Украина
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Смотрите продолжение самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» уже в эту субботу, 23 октября, в 21:00 на канале «Украина»!

Напомним, 

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