Лига Смеха 8 сезон: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)

18 октября 2021 00:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Лига Смеха 8 сезон: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)
Лига Смеха-8: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)
пресс-служба

22 октября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск проекта Лига Смеха-8. Новый выпуск от 22.10.2021 проекта Лига Смеха 8 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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Чемпионат юмора, который объединяет всю страну уже 5 лет, и зарядит вас положительными эмоциями на весь день. Участники проекта Лига Смеха-8 будут соревноваться друг с другом в искусстве смешить людей. Проект разделен на несколько этапов: в первом участники пройдут отборочный тур, во втором останутся лишь 12 из них и лишь 2 лучшие команды будут в финале. За командами будет закреплен ментор – известный комик. Он поможет артистам победить в проекте и повысить уровень своего мастерства. Судить комиков будет звездный состав жури. Кто же победит в битве смеха?

Новый выпуск проекта Лига Смеха-8 смотрите 22 октября в 20:20 на 1+1 и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Лига Смеха смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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