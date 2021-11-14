Продюсер Андрея Данилко назвал причину смерти мамы певца

Певец Андрей Данилко в конце прошлого года пережил личную трагедию.

Певец Андрей Данилко практически никогда не говорит о своей личной жизни. Он редко общается с журналистами, а социальными сетями практически не пользуется.

Подобный образ жизни позволяет исполнителю сценического образа Верки Сердючки скрывать от публики очень много фактов из своей жизни. Одним из них оказалась смерть его любимой мамы - Светланы Волковой.

Хотя даже эту печальную новость публике озвучил не сам Данилко. За него это сделали его близкие друзья – певец EL.Кравчук и бэк-вокалистка Елена Романовская.

Певец Андрей Данилко / пресс-служба канала Украина

До сегодняшнего дня не была известна причина смерти мамы Андрея Михайловича. Расставить все точки над «і» решил продюсер певца Юрий Никитин.

Насколько я помню, там что-то было связано с сердцем, - заявил Никитин.

Юрий добавил в интервью программе «Зірковий шлях» на канале «Украина», что Андрей очень переживал из-за смерти мамы, но сейчас он уже находится в хорошем состоянии и в прекрасном самочувствии.

Юрий Никитин и Андрей Данилко / instagram.com/yuriynikitin

Напомним,