Improv Live Show 3 сезон: Валентин Михиенко вспомнил самый приятный момент с гастрольного концерта
22 февраля 2022 12:20
Участник проекта Improv Live Show Валентин Михиенко
пресс-служба Нового канала
Участник проекта Improv Live Show Валентин Михиенко – о ЧП на концерте.
Читайте такжеМарічка Падалко заговорила грузинською мовою на знак подяки Грузії за підтримку УкраїниImprov Live Show полюбился многим зрителям. Третий сезон проекта стартует на Новом канале 10 марта. Кроме телевизионной версии, импровизаторы дают живые концерты. И не только в столице! Ездят по разным уголкам нашей страны и делятся энергетикой с поклонниками. В благодарность зрители иногда устраивают парням сюрпризы.
О самом ярком рассказал участник шоу Валентин Михиенко.
Когда-то мы выступали с концертом в Харькове, – вспоминает он. – Ребята из нашего фан-клуба заранее договорились, принесли пачку бумаги, ручки и раздали людям в зале. Зрители написали нам пожелания, нарисовали сердечки, еще кучу разных приятностей. И сделали из этих листиков самолетики. У нас есть традиция: на каждом концерте мы выбираем одно слово или словосочетание, и перед каждой импровизацией, чтобы настроиться и больше прочувствовать зал, кричим вместе: «Три, два, один и – это слово». И вот в Харькове мы идем по привычному плану, но в этот момент весь зал бросает в нас самолетики! Прикиньте, стоишь на сцене, не ожидаешь подвоха, а из зала летит огромное количество самолетиков из бумаги. Да еще и с пожеланиями. Очень круто! Помню, что потом мы на сцене с помощью этих презентов выбирали, кто будет играть в импровизации. Запомнил этот концерт навсегда!
Участник проекта Improv Live Show Валентин Михиенко / пресс-служба Нового канала
Напомним,