Michelle Andrade розійшлася з хлопцем після початку повномасштабного вторгнення
Співачка та ведуча тревел-шоу «Орел і Решка» на Новому каналі Michelle Andrade зізналася, як війна вплинула на її особисте життя.
Через війну роботу над проектом поставили на паузу, а сама дівчина тимчасово переїхала до Іспанії та розійшлася з хлопцем.
Не можу сказати, що війна зруйнувала наші стосунки. Вони були тривалими та гарними. Зараз ми підтримуємо контакт, але більше не пара. Любов і повага все одно залишилися, а от кохання вже немає, — зізналася Michelle Andrade. — Ми розійшлися після повномасштабного вторгнення росії в Україну — було важко, дуже багато енергії йшло на те, щоб просто зібратися, її не вистачало на іншу людину. Тому ми прийняли рішення, що так буде легше.
Я не блогер. Є люди, які показують свій будинок, туалет, як вони сплять, з ким та в якій позі. Я за те, щоби показувати, що мене надихає. Мої особисті стосунки — для мене. Не люблю, коли це обговорюють, — пояснювала ведуча тревел-шоу інтригу навколо імені свого хлопця.
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