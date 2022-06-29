Michelle Andrade розійшлася з хлопцем після початку повномасштабного вторгнення Туренко Андрей

Співачка та ведуча Michelle Andrade Пресслужба Нового каналу

Співачка та ведуча тревел-шоу «Орел і Решка» на Новому каналі Michelle Andrade зізналася, як війна вплинула на її особисте життя.