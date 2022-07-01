Тарас Цимбалюк прокоментував розлучення і розповів, як живе після розриву з дружиною Тіною

Актор Тарас Цимбалюк зізнався, чи готовий до нових стосунків.

Війна дуже загострила стосунки між людьми, розпадаються навіть найміцніші союзи. Тарас Цимбалюк поки не хоче розкривати причини свого розлучення, однак не приховує, що постійні стрес і напруга негативно впливають на стосунки в сім’ї.

Це оголений нерв, нервова система щодня слабшає. Її потрібно підтримувати, якось відволікатись. Це складно. Я кажу своїй мамі: «Треба відволікатись від новин», як би це жорстко чи егоїстично не звучало, але потрібно займатись якимись побутовими речами. Люди, які без кінця сидять в новинах, займаються величезним самоїдством. І ти рано чи пізно починаєш зриватися на найближчих, на найрідніших. Іноді все це виливається у такий плачевний фінал, – зазначив Тарас Цимбалюк у програмі «Ранок з Україною» телеканалу «Україна».

Актор Тарас Цимбалюк / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Зараз, каже актор, він намагається усвідомити, які помилки вони з колишньою допустили в своєму шлюбі, та звикає до нового життя.

Потрібен внутрішній аналіз – чому так відбулося, як жити далі в таких непростих умовах. Це попсова фраза, але намагаюсь розібрати все по поличках у своїй голові. Що б я зараз не робив, якими б улюбленими справами не займався, навіть коли ввечері тренуюсь чи граю на приставці, мозок все одно починає все це аналізувати. Відволіктися дуже важко, – зізнався артист.

Розривати будь-які контакти з екс-дружиною Тарас не став, але й друзями вони також не залишились.

Я б не назвав це якоюсь повнометражною дружбою. Але товариська, партнерська допомога і підтримка повинні бути, – сказав Цимбалюк і додав, що час від часу вони з Тіною списуються і спілкуються. – Я вважаю, що закриття дверей після розриву – це примітивно.

Актор Тарас Цимбалюк з Тіною / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Після звістки про розлучення дівчата просто засипали актора коментарями та повідомленнями в соцмережах. Утім, Тарас не вступає у жодні переписки, адже до нових стосунків зараз точно не готовий.

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