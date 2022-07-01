Тарас Цимбалюк прокоментував розлучення і розповів, як живе після розриву з дружиною Тіною

1 июля 2022 14:00 Туренко Андрей
Тарас Цимбалюк прокоментував розлучення і розповів, як живе після розриву з дружиною Тіною
Актор Тарас Цимбалюк
instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актор Тарас Цимбалюк зізнався, чи готовий до нових стосунків.

Читайте такжеДмитро Карпачов розповів, чи варто зізнаватися в коханні чоловіку, який пішов на фронт
Війна дуже загострила стосунки між людьми, розпадаються навіть найміцніші союзи. Тарас Цимбалюк поки не хоче розкривати причини свого розлучення, однак не приховує, що постійні стрес і напруга негативно впливають на стосунки в сім’ї.

Це оголений нерв, нервова система щодня слабшає. Її потрібно підтримувати, якось відволікатись. Це складно. Я кажу своїй мамі: «Треба відволікатись від новин», як би це жорстко чи егоїстично не звучало, але потрібно займатись якимись побутовими речами. Люди, які без кінця сидять в новинах, займаються величезним самоїдством. І ти рано чи пізно починаєш зриватися на найближчих, на найрідніших. Іноді все це виливається у такий плачевний фінал, – зазначив Тарас Цимбалюк у програмі «Ранок з Україною» телеканалу «Україна».

Актор Тарас Цимбалюк / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Зараз, каже актор, він намагається усвідомити, які помилки вони з колишньою допустили в своєму шлюбі, та звикає до нового життя.

Потрібен внутрішній аналіз – чому так відбулося, як жити далі в таких непростих умовах. Це попсова фраза, але намагаюсь розібрати все по поличках у своїй голові. Що б я зараз не робив, якими б улюбленими справами не займався, навіть коли ввечері тренуюсь чи граю на приставці, мозок все одно починає все це аналізувати. Відволіктися дуже важко, – зізнався артист.

Читайте такжеВіталій Кім зізнався, який він, коли злий, і що вважає своїм недоліком
Розривати будь-які контакти з екс-дружиною Тарас не став, але й друзями вони також не залишились.

Я б не назвав це якоюсь повнометражною дружбою. Але товариська, партнерська допомога і підтримка повинні бути, – сказав Цимбалюк і додав, що час від часу вони з Тіною списуються і спілкуються. – Я вважаю, що закриття дверей після розриву – це примітивно.

Актор Тарас Цимбалюк з Тіною / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Після звістки про розлучення дівчата просто засипали актора коментарями та повідомленнями в соцмережах. Утім, Тарас не вступає у жодні переписки, адже до нових стосунків зараз точно не готовий. 

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

новини війна особисте життя зірок канал Україна Тарас Цимбалюк

Материалы по теме

Говорить Україна. Хроніки незламності: Наталія рятувала чужих дітей, а рідні мало не загинули (ефір від 27.06.2022)
Телешоу

Говорить Україна. Хроніки незламності: Наталія рятувала чужих дітей, а рідні мало не загинули (ефір від 27.06.2022)
Леся Нікітюк розповіла, чому закрила прихисток для вимушених переселенців
Новости

Леся Нікітюк розповіла, чому закрила прихисток для вимушених переселенців
Michelle Andrade розповіла, як вивозила маму та бабусю з Києва: "Бачила, як танк переїжджає людину"
Новости

Michelle Andrade розповіла, як вивозила маму та бабусю з Києва: "Бачила, як танк переїжджає людину"
Почав діяти візовий режим з росією
Путешествия

Почав діяти візовий режим з росією
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

Комікеса Настя Зухвала запрем'єрила трек з українськими діджеями

Комікеса Настя Зухвала запрем'єрила трек з українськими діджеями
3 правила, які врятують вам життя під час артилерійського обстрілу

3 правила, які врятують вам життя під час артилерійського обстрілу
DETACH вбили путіна в новому відео

DETACH вбили путіна в новому відео
Ектор Хіменес-Браво закликає долучитися до благодійної ініціативи #подаруйпосмішкувлікарні

Ектор Хіменес-Браво закликає долучитися до благодійної ініціативи #подаруйпосмішкувлікарні

Популярное видео

Комікеса Настя Зухвала запрем'єрила трек з українськими діджеями

Комікеса Настя Зухвала запрем'єрила трек з українськими діджеями
DETACH вбили путіна в новому відео

DETACH вбили путіна в новому відео
Як ти?: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 25.06.2022)

Як ти?: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 25.06.2022)
Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитися 10 серію онлайн

Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитися 10 серію онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK