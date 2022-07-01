Тарас Цимбалюк прокоментував розлучення і розповів, як живе після розриву з дружиною Тіною
Актор Тарас Цимбалюк зізнався, чи готовий до нових стосунків.
Це оголений нерв, нервова система щодня слабшає. Її потрібно підтримувати, якось відволікатись. Це складно. Я кажу своїй мамі: «Треба відволікатись від новин», як би це жорстко чи егоїстично не звучало, але потрібно займатись якимись побутовими речами. Люди, які без кінця сидять в новинах, займаються величезним самоїдством. І ти рано чи пізно починаєш зриватися на найближчих, на найрідніших. Іноді все це виливається у такий плачевний фінал, – зазначив Тарас Цимбалюк у програмі «Ранок з Україною» телеканалу «Україна».
Зараз, каже актор, він намагається усвідомити, які помилки вони з колишньою допустили в своєму шлюбі, та звикає до нового життя.
Потрібен внутрішній аналіз – чому так відбулося, як жити далі в таких непростих умовах. Це попсова фраза, але намагаюсь розібрати все по поличках у своїй голові. Що б я зараз не робив, якими б улюбленими справами не займався, навіть коли ввечері тренуюсь чи граю на приставці, мозок все одно починає все це аналізувати. Відволіктися дуже важко, – зізнався артист.
Я б не назвав це якоюсь повнометражною дружбою. Але товариська, партнерська допомога і підтримка повинні бути, – сказав Цимбалюк і додав, що час від часу вони з Тіною списуються і спілкуються. – Я вважаю, що закриття дверей після розриву – це примітивно.
Після звістки про розлучення дівчата просто засипали актора коментарями та повідомленнями в соцмережах. Утім, Тарас не вступає у жодні переписки, адже до нових стосунків зараз точно не готовий.
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