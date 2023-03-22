«Невірний»: телеканал «1+1 Україна» покаже турецький драматичний серіал

22 марта 2023 11:55 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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«Невірний»: телеканал «1+1 Україна» покаже турецький драматичний серіал
«Невірний»: телеканал «1+1 Україна» покаже турецький драматичний серіал
Пресслужба каналу 1+1

27 березня о 17:10 на телеканалі 1+1 Україна відбудеться прем’єра турецького серіалу «Невірний» (Sadakatsiz).

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Серіал «Невірний» є адаптацією відомого британського серіалу «Доктор Фостер» та знімався у Стамбулі. В основі сюжету лежить історія зради та помсти в подружній парі. 

Головна героїня на ім’я Асіє – лікарка, батьки якої загинули у автокатастрофі, коли вона була маленька. Асіє має чоловіка Волкана, родина та друзі якого замінили їй рідних людей. Вона дуже кохає свого обранця, але після того, як знайшла на шарфі коханого пасма чужого жіночого волосся, в її серці оселилася недовіра. Жінка раз за разом прокручує у голові сценарій того, що вона буде робити у випадку, якщо чоловік їй зраджує. Але навіть не може уявити, з якими труднощами їй доведеться зіткнутися у найближчому майбутньому. Асіє розуміє, що живе в павутинні брехні, а коли спливають подробиці зради, її життя руйнується і вона присвячує себе помсті.

«Невірний»: телеканал «1+1 Україна» покаже турецький драматичний серіал / Пресслужба каналу 1+1

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В головних ролях – Джансу Дере, Джанер Джиндорук, Меліс Сезен. Серіал був номінований на 7 нагород премії «Золотий метелик-2021» у номінацях «Найкращий серіал», «Найкраща акторка», «Найкращий сценарій» та інші, а також у двох номінаціях цієї же премії 2022 року. Серіал було адаптовано у декількох країнах, серед яких Велика Британія, Франція, Індія, Південна Корея, Філіппіни та інші.

Чи зможе Асіє подолати ревнощі та зберегти родину, дивіться вже 27 березня на телеканалі «1+1 Україна».

Нагадаємо, 

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