«Невірний»: телеканал «1+1 Україна» покаже турецький драматичний серіал
27 березня о 17:10 на телеканалі 1+1 Україна відбудеться прем’єра турецького серіалу «Невірний» (Sadakatsiz).
Головна героїня на ім’я Асіє – лікарка, батьки якої загинули у автокатастрофі, коли вона була маленька. Асіє має чоловіка Волкана, родина та друзі якого замінили їй рідних людей. Вона дуже кохає свого обранця, але після того, як знайшла на шарфі коханого пасма чужого жіночого волосся, в її серці оселилася недовіра. Жінка раз за разом прокручує у голові сценарій того, що вона буде робити у випадку, якщо чоловік їй зраджує. Але навіть не може уявити, з якими труднощами їй доведеться зіткнутися у найближчому майбутньому. Асіє розуміє, що живе в павутинні брехні, а коли спливають подробиці зради, її життя руйнується і вона присвячує себе помсті.
Чи зможе Асіє подолати ревнощі та зберегти родину, дивіться вже 27 березня на телеканалі «1+1 Україна».
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