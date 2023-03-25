МастерШеф. Професіонали 4 сезон 7 випуск від 25.03.2023 дивитися онлайн

25 березня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 7 випуск 4 сезону шоу МастерШеф. Професіонали. 7 випуск проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 25.03.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 7 випуску проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон: цього тижня випробування учасників розпочнуться з кулінарної монополії! Кожна команда має приготувати три страви: закуска, основне та десерт. Комори будуть зачинені, а продукти та девайси розподілені між командами-монополістами. Їх учасники отримуватимуть в чотирьох раундах. За столом перемовин кожна команда робитиме свій хід, вони матимуть три варіанти: обмін – це означає, що команда може обмінятися з суперниками будь-яким своїм ресурсом; пропустити хід; виклик на бій – потрібно за 5 хвилин приготувати амісбуш смачніше, ніж у суперника. Хто перемагає, забирає один продукт чи девайс у того, хто програє. Картка «бій» завжди у пріоритеті.

У перших трьох раундах капітани зможуть підкинути кубик, який дасть змогу отримати додаткові інгредієнти: сарану, кров або тарганів, також може випасти заборона на використання м’яса та риби у своїх стравах, але серед варіантів є і благословення – можливість взяти з комори будь-який девайс чи інгредієнт. Кубик учасники підкидуватимуть за бажанням, якщо захочуть випробувати вдачу. Яких стратегій дотримуватимуться команди? Та хто не впорається з кулінарною монополією? Дивіться онлайн МастерШеф. Професіонали 4 сезон 7 випуск від 26.03.2023.

7 випуск шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон дивіться 3 квітня онлайн на нашому сайті TV.UA.

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