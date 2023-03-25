МастерШеф. Професіонали 4 сезон 7 випуск від 25.03.2023 дивитися онлайн
25 березня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 7 випуск 4 сезону шоу МастерШеф. Професіонали. 7 випуск проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 25.03.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
У перших трьох раундах капітани зможуть підкинути кубик, який дасть змогу отримати додаткові інгредієнти: сарану, кров або тарганів, також може випасти заборона на використання м’яса та риби у своїх стравах, але серед варіантів є і благословення – можливість взяти з комори будь-який девайс чи інгредієнт. Кубик учасники підкидуватимуть за бажанням, якщо захочуть випробувати вдачу. Яких стратегій дотримуватимуться команди? Та хто не впорається з кулінарною монополією? Дивіться онлайн МастерШеф. Професіонали 4 сезон 7 випуск від 26.03.2023.
7 випуск шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон дивіться 3 квітня онлайн на нашому сайті TV.UA.
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