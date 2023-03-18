МастерШеф. Професіонали 4 сезон 6 випуск від 18.03.2023 дивитися онлайн
18 марта 2023 18:05
Юлія Туренко
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 18.03.2023)
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18 березня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск 4 сезону шоу МастерШеф. Професіонали. 6 випуск проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 18.03.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 6 випуску проєкту МастерШеф. Професіонали
4 сезон: перший конкурс цього тижня буде командним. Капітани виберуть су-шефів, а після – покинуть кухню. Кулінари ж створюватимуть страви, яких досі не існувало у світі! Для того, щоб створити таку страву, шефам потрібне натхнення. Саме його запропонують учасникам судді… Су-шефи навмання витягуватимуть по п’ять карток, на кожній буде описана певна ситуація, афоризм або відомий вислів. І саме її кулінари мають втілити у своїх стравах. Наприклад: «ранок першого січня», «відбій повітряної тривоги», «доброго вечора, ми з України» тощо. Судді куштуватимуть лише ті страви, які відгадають капітани. Що з цього вийде? Дивіться онлайн МастерШеф. Професіонали 4 сезон 6 випуск від 18.03.2023.
6 випуск шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон дивіться 27 березня онлайн на нашому сайті TV.UA.
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