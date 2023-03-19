МастерШеф. Професіонали 4 сезон 6 випуск: хто покинув шоу 18.03.2023

19 марта 2023 22:20 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф. Професіонали 4 сезон 6 випуск: хто покинув шоу 18.03.2023
МастерШеф. Професіонали-4: хто залишив проєкт у 6 випуску від 18.03.2023
instagram.com/masterchefstb

18 березня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск кулінарного шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон. Хто покинув шоу у 6 випуску МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 18.03.2023 – читайте на сайті TV.UA.

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Професіонали продовжують змагання за звання найкращого! На 6-му тижні на битву чорних фартухів  шоу «МастерШеф. Професіонали 4 сезон» потрапили такі учасники: Віка Рябова, Іван Козир, Вікторія Сопіна, Олександр Габак ті Данко Матійчук.

На битві чорних під коробками були прапори країн, які найбільше допомагають нашій країні у великому протистоянні російській агресії. І завданням учасників було приготувати страву, яка на вигляд була б як той прапор, який їм дістався. Вікторії Рябовій довелося готувати прапор Канади, Івану – Британії, Вікторії Сопіній – Латвії, Данку – Америки, а Олександру – Польщі.

Не дивлячись на те, що налегший прапор був у Сашка, він з завданням справився найгірше. Саме тому в 6 випуску «МастерШеф. Професіонали 4 сезон» кухню проєкту залишив Олександр Габак.

Олександр Габак – учасник МастерШеф. Професіонали 4 сезон / Пресслужба каналу СТБ

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