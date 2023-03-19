МастерШеф. Професіонали 4 сезон 6 випуск: хто покинув шоу 18.03.2023
18 березня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск кулінарного шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон. Хто покинув шоу у 6 випуску МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 18.03.2023 – читайте на сайті TV.UA.
На битві чорних під коробками були прапори країн, які найбільше допомагають нашій країні у великому протистоянні російській агресії. І завданням учасників було приготувати страву, яка на вигляд була б як той прапор, який їм дістався. Вікторії Рябовій довелося готувати прапор Канади, Івану – Британії, Вікторії Сопіній – Латвії, Данку – Америки, а Олександру – Польщі.
Не дивлячись на те, що налегший прапор був у Сашка, він з завданням справився найгірше. Саме тому в 6 випуску «МастерШеф. Професіонали 4 сезон» кухню проєкту залишив Олександр Габак.
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