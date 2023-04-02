МастерШеф. Професіонали 4 сезон 8 випуск: хто покинув шоу 01.04.2023 Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

МастерШеф. Професіонали-4: хто залишив проєкт у 8 випуску від 01.04.2023 Пресслужба каналу СТБ

1 квітня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск кулінарного шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон. Хто покинув шоу у 8 випуску МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 01.04.2023 – читайте на сайті TV.UA.