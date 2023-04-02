МастерШеф. Професіонали 4 сезон 8 випуск: хто покинув шоу 01.04.2023

2 апреля 2023 18:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф. Професіонали 4 сезон 8 випуск: хто покинув шоу 01.04.2023
МастерШеф. Професіонали-4: хто залишив проєкт у 8 випуску від 01.04.2023
Пресслужба каналу СТБ

1 квітня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск кулінарного шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон. Хто покинув шоу у 8 випуску МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 01.04.2023 – читайте на сайті TV.UA.

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Професіонали продовжують змагання за звання найкращого! На 8-му тижні на битву чорних фартухів шоу «МастерШеф. Професіонали 4 сезон» потрапили такі учасники: Едуард Лазаренко, Вікторія Сопіна, Віктор Волошин, Антон Богданов.

На битві чорних під коробками були «турецькі пташки» – байрактари. Саме для них і потрібно було зробити ландшафт, над яким вони пролітають. Найгірше з завданням впоралася Віка. Саме тому у 8 випуску «МастерШеф. Професіонали 4 сезон» кухню проєкту залишила Вікторія Сопіна.

Вікторія Сопіна – учасниця МастерШеф. Професіонали 4 сезон / Пресслужба каналу СТБ

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