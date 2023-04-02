МастерШеф. Професіонали 4 сезон 8 випуск: хто покинув шоу 01.04.2023
1 квітня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск кулінарного шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон. Хто покинув шоу у 8 випуску МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 01.04.2023 – читайте на сайті TV.UA.
На битві чорних під коробками були «турецькі пташки» – байрактари. Саме для них і потрібно було зробити ландшафт, над яким вони пролітають. Найгірше з завданням впоралася Віка. Саме тому у 8 випуску «МастерШеф. Професіонали 4 сезон» кухню проєкту залишила Вікторія Сопіна.