Супермама 6 сезон 9 випуск від 11.09.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 9 випуску проєкту Супермама 6 сезон: першою на цьому тижні іспит із материнства складатиме мама ста професій Ніна. Героїні 40 років, і вона виховує двох дітей: 22-річну доньку Іру та 13-річного сина Максима. Ніна самостійно виховує дітей, тому вона багато працює, щоб у них було все необхідне. Вона прихильниця вільного виховання і свободи, тому не обмежує своїх дітей у самовираженні. Як суперниці відреагують на такий підхід? Що їх вразить в гостях у Ніни? Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 9 випуск від 11.09.2023.