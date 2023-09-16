Супермама 6 сезон 9 випуск від 11.09.2023 дивитися онлайн

16 вересня 2023 12:40 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Супермама 6 сезон 9 випуск від 11.09.2023 дивитися онлайн
Супермама 6 сезон: дивитися онлайн 9 випуск (ефір від 11.09.2023)
youtube.com/@stbua

11 вересня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 9 випуск шоу Супермама 6 сезон. 9 випуск проєкту Супермама 6 сезон від 11.09.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 9 випуску проєкту Супермама 6 сезон: першою на цьому тижні іспит із материнства складатиме мама ста професій Ніна. Героїні 40 років, і вона виховує двох дітей: 22-річну доньку Іру та 13-річного сина Максима. Ніна самостійно виховує дітей, тому вона багато працює, щоб у них було все необхідне. Вона прихильниця вільного виховання і свободи, тому не обмежує своїх дітей у самовираженні. Як суперниці відреагують на такий підхід? Що їх вразить в гостях у Ніни? Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 9 випуск від 11.09.2023.

9 випуск проєкту Супермама 6 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Супермама дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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