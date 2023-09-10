МастерШеф 12 сезон 3 випуск: хто покинув шоу 09.09.2023

9 вересня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск кулінарного шоу МастерШеф 12 сезон. Хто покинув шоу у 3 випуску МастерШеф 12 сезон від 09.09.2023 – читайте на сайті TV.UA.

Аматори продовжують змагання за звання найкращого! На 3-му тижні на битву чорних фартухів шоу «МастерШеф 12 сезон» потрапили такі учасники: Мирослава Пекарюк, Дмитро Давиденко, Петро Федюшко, Тетяна Штайнбрунн, Юлія Марковецька та Артем Пересков.

На битві чорних учасники були поділені по парах. Головна умова конкурсу – триматися за руки зі своїм колегою, через кожні 10 хвилин змінюючи руку. При цьому кожен учасник повинен приготувати страву, і готувати він може лише за своєю поверхнею. Результат конкурсу багато в чому залежить від того, наскільки добре учасники вміють одне з одним домовлятися, адже кожна з пари матиме лише одну вільну руку. Найгірше з завданням впоралася Тетяна. Саме тому у 3 випуску «МастерШеф 12 сезон» кухню проєкту залишила Тетяна Штайнбрунн.