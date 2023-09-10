МастерШеф 12 сезон 3 випуск: хто покинув шоу 09.09.2023

10 вересня 2023 13:16 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

МастерШеф 12 сезон 3 випуск: хто покинув шоу 09.09.2023
МастерШеф 12 сезон: хто залишив проєкт у 3 випуску від 09.09.2023
instagram.com/masterchefstb

9 вересня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск кулінарного шоу МастерШеф 12 сезон. Хто покинув шоу у 3 випуску МастерШеф 12 сезон від 09.09.2023 – читайте на сайті TV.UA.

Читайте такожImprov Live Show повертається! Стартували зйомки нового сезону
Аматори продовжують змагання за звання найкращого! На 3-му тижні на битву чорних фартухів шоу «МастерШеф 12 сезон» потрапили такі учасники: Мирослава Пекарюк, Дмитро Давиденко, Петро Федюшко, Тетяна Штайнбрунн, Юлія Марковецька та Артем Пересков.

На битві чорних учасники були поділені по парах. Головна умова конкурсу – триматися за руки зі своїм колегою, через кожні 10 хвилин змінюючи руку. При цьому кожен учасник повинен приготувати страву, і готувати він може лише за своєю поверхнею. Результат конкурсу багато в чому залежить від того, наскільки добре учасники вміють одне з одним домовлятися, адже кожна з пари матиме лише одну вільну руку. Найгірше з завданням впоралася Тетяна. Саме тому у 3 випуску «МастерШеф 12 сезон» кухню проєкту залишила Тетяна Штайнбрунн.

Тетяна Штайнбрунн – учасниця МастерШеф 12 сезон / Пресслужба каналу СТБ

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

МастерШеф телешоу новини телешоу 2023 МастерШеф 12 сезон

Матеріали на тему

Супермама 6 сезон: дивитися онлайн 7 випуск (ефір від 06.09.2023)
Телешоу

Супермама 6 сезон: дивитися онлайн 7 випуск (ефір від 06.09.2023)
Говорить вся країна 2 сезон: дивитися випуск онлайн (ефір від 06.09.2023)
Телешоу

Говорить вся країна 2 сезон: дивитися випуск онлайн (ефір від 06.09.2023)
Сучасні проблеми сучасних жінок у серіалі «Дівчата»
Анонси на ТВ

Сучасні проблеми сучасних жінок у серіалі «Дівчата»
МастерШеф 12 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 09.09.2023)
Телешоу

МастерШеф 12 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 09.09.2023)
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Голос країни 13 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 03.09.2023)

Голос країни 13 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 03.09.2023)
Супермама 6 сезон: дивитися онлайн 4 випуск (ефір від 31.08.2023)

Супермама 6 сезон: дивитися онлайн 4 випуск (ефір від 31.08.2023)
Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 12.05.2023)

Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 12.05.2023)
МастерШеф 12 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 02.09.2023)

МастерШеф 12 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 02.09.2023)

Популярне відео

Голос країни 13 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 03.09.2023)

Голос країни 13 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 03.09.2023)
Супермама 6 сезон: дивитися онлайн 4 випуск (ефір від 31.08.2023)

Супермама 6 сезон: дивитися онлайн 4 випуск (ефір від 31.08.2023)
Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 12.05.2023)

Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 12.05.2023)
МастерШеф 12 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 02.09.2023)

МастерШеф 12 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 02.09.2023)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK