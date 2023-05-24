«Жіночий Квартал» повертається – у Києві відбувся перший концерт колективу від початку повномасштабної війни

На концерті «Жіночого Кварталу» в Києві не тільки жартували, але й збирали гроші на допомогу ЗСУ

За останній рік актори давали лише благодійні концерти – для військових, медиків, волонтерів, переселенців. Квитки на такі заходи не продавали. 15 травня стартував благодійний тур містами України. Актори мають на меті підняти бойовий дух українців та зібрати кошти на допомогу захисникам. Перший концерт з аншлагом пройшов у столиці.



Актори представили нову програму, а також провели благодійний аукціон з унікальними лотами. Зокрема, був розіграний ексклюзивний лот від «Жіночого Кварталу», який передав на аукціон художній керівник колективу Олександр Пікалов, – номер американського журналу TIME з оригінальним підписом Президента України Володимира Зеленського. Всього під час аукціону вдалося зібрати 315 тисяч гривень. За ці кошти будуть придбані дрони DJI Mavic 3 для 22-ї бригади КонтрНаступу, яка буде звільняти тимчасово окуповані території України.

Нова програма. Про що жартували?

Актори «Жіночого Кварталу» підготували для глядачів кращі номери на актуальні теми. Ірина Сопонару разом з Вовою Шумко запропонували глядачам по-новому подивитися на сайт OnlyFans… як на ефективний майданчик для волонтерської діяльності. Валерія Товстолєс і Валентин Міхієнко зіграли сценку про російську туристку, яка не хотіла їхати з Алушти, бо там «так душевно і по-домашньому»... А Володимир Шумко та Ірина Гатун показали номер про військкома, який у дуже незвичний спосіб вирішив позбутися надокучливої тещі – прислав їй повістку!

Окрім гумористичних номерів в концерті було багато патріотичних пісень. Під час виконання композиції «Враже» дівчата з «Жіночого Кварталу» показали, що всі українські жінки – відьми, якщо їх розізлити. Окрім того, зі сцени прозвучали нові версії хіта «Парова машина» і композиції «Повільно» – остання була присвячена коханню під час війни, і вокалістки співали її під зворушливий відеоряд з реальними кадрами освідчень і весіль наших військових. А під фінальну пісню – про наших незламних героїв-«азовців» – глядачі у залі не змогли стримати сліз.

Акторки «Жіночого Кварталу» поділилися враженнями від першого концерту:

Олександра Машлятіна: Емоції надзвичайні від концерту. Ми давно не виступали так – для глядача. І сьогодні ми зробили добру справу – на аукціоні зібрали багато грошей для ЗСУ, плюс ще частина коштів від квитків піде на допомогу. Я дуже задоволена. І був надзвичайно теплий глядач. Ми скучили за ними. І вони за нами скучили. Вони давали нам таку енергію. Не дивлячись на повітряну тривогу. Бог почув наші молитви – тривога швидко скінчилася. І на концерті правда прямо дуже-дуже піднесений настрій був у всіх.

Ірина Гатун: Я була дуже рада бачити таку кількість людей! Приємний зал, приємна публіка. І було дуже круто, що навіть було видно їхні очі. Відчувалися їхні емоції. Мені навіть не хотілося, щоб концерт не закінчувався, – хотілося ще і ще виступати. Під час нашого з Вовою Шумко номеру пролунала повітряна тривога. Але нас це не збило, ми зрозуміли, що просто треба трішки скоротити номер, щоб глядачі змогли швидше піти в укриття. Єдине, що я не стрималася і сказала: «Щоб та клята русня здохла». Але зал мене в цьому побажанні підтримав.

Тетяна Песик: Я такі концерти дуже люблю. Така гарна публіка була – такі вдячні глядачі! Вони дуже класно реагували на всі наші жарти. І для такої публіки хочеться ще більше віддаватися. Видно, що люди скучили, що вони давно не були на таких концертах гумористичних.

Віра Кекелія: У нас вже давно не було таких концертів. Стільки людей сьогодні прийшло. Чесно кажучи, я не очікувала. І у нас такі щедрі глядачі, бо вони сьогодні на благодійному аукціоні передали багато грошей для ЗСУ. Мене це дуже порадувало. Ми з дівчатами дуже раді, що у нас такі крутезні люди в Україні. А ще сьогодні я вперше виконувала на великій сцені свою нову пісню «Чи мала право ти». Я дуже нервувалася перед виступом. Але мені дуже сподобалося. І сподобалася реакція залу. Я б із задоволенням ще раз заспівала для них свою пісню.

Цей концерт став частиною серії благодійних подій від «Квартал-Концерт» у КВЦ «Парковий». Партнери концерту – БФ «За Луганщину» та громадська організація «ВПО України». Технічні партнери – компанії «Феєрія» та «Медіатек».



Наступні благодійні концерти «Жіночого Кварталу» відбудуться у Білій Церкві – 17 травня, у Дніпрі – 19 травня.