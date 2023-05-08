«Жіночий Квартал» вирушає у благодійний тур містами України, щоб підняти настрій українцям та підтримати кожного у цей непростий час.

15 травня запрошуємо у Києві на перший концерт «Жіночого Кварталу» від початку повномасштабної війни. Побачимося у КВЦ «Парковий» (Паркова дорога, 16а). Початок концерту о 19:00.

Гумор і краса – головна зброя наших дівчат та хлопців, яка зможе зарядити глядачів позитивом та вірою у нашу неминучу перемогу. І найголовніше – допомогти нашим захисникам, адже частина коштів від продажу квитків піде на потреби Збройних сил України.



Вперше від початку повномасштабної війни прихильники мають можливість потрапити на концерти «Жіночого Кварталу». За останній рік актори давали лише благодійні концерти – для військових, медиків, волонтерів, переселенців. Квитки на такі заходи не продавали, тому кожен бажаючий глядач не мав можливості зустрітися з улюбленими акторами та акторками.



На концертах «Жіночого Кварталу» глядачів чекає актуальний гумор на злободенні теми, іронічний жіночий погляд на сучасні проблеми та зворушливі і патріотичні музичні номери.

Благодійний концерт «Жіночого Кварталу» у Києві / Пресслужба

Цей концерт продовжує серію благодійних подій від «Квартал-Концерту» у КВЦ «Парковий». Частина прибутку від кожного концерту буде направлена на допомогу ЗСУ та ВПО. Партнери заходів – БФ «За Луганщину» та громадська організація «ВПО України», технічні партнери – компанії «Феєрія» та «Медіатек». Квитки на сайті «Квартал-Концерту» та інших квиткових операторів.

Концерти відбудуться у зручному сучасному залі на 1-му поверсі, з якісним звуковим та світловим обладнанням, комфортним партером, екранами, окремими віп-зонами, барами, фуд-зоною, дитячою кімнатою, зручною парковкою. Окремо буде представлена Зона благодійності зі звітами про те, на що йдуть гроші від концертів, та інформацією про благодійні організації-партнери.

КВЦ «Парковий» – це найсучасніший майданчик для проведення різноманітних подій. Локація обладнана сертифікованим ДСНС укриттям і потужними генераторами, що дає можливість проводити події навіть під час відсутності електропостачання. Укриття – це велике чисте та світле приміщення, обладнане всім необхідним на випадок оголошення повітряної тривоги. Спеціальна команда допоможе швидко провести евакуацію декількома шляхами.

У разі повітряної тривоги усі глядачі та артисти разом чекатимуть на її закінчення в укритті, після чого концерт буде продовжено! Якщо повітряна тривога триватиме до початку заходу – концерт розпочнеться пізніше, через 40 хвилин після закінчення тривоги.

ЩО: благодійний концерт «Жіночого Кварталу»

ДЕ: Київ, КВЦ «Парковий» (Паркова дорога, 16а)

КОЛИ: 15 травня, 19:00

КВИТКИ: https://bit.ly/zhinochyj-kvartal-blagodijnyj-konczert

Телефон для довідок: 050 471 23 28

Нагадаємо,