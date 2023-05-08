Благодійний концерт «Жіночого Кварталу» у Києві
«Жіночий Квартал» вирушає у благодійний тур містами України, щоб підняти настрій українцям та підтримати кожного у цей непростий час.
Гумор і краса – головна зброя наших дівчат та хлопців, яка зможе зарядити глядачів позитивом та вірою у нашу неминучу перемогу. І найголовніше – допомогти нашим захисникам, адже частина коштів від продажу квитків піде на потреби Збройних сил України.
Вперше від початку повномасштабної війни прихильники мають можливість потрапити на концерти «Жіночого Кварталу». За останній рік актори давали лише благодійні концерти – для військових, медиків, волонтерів, переселенців. Квитки на такі заходи не продавали, тому кожен бажаючий глядач не мав можливості зустрітися з улюбленими акторами та акторками.
На концертах «Жіночого Кварталу» глядачів чекає актуальний гумор на злободенні теми, іронічний жіночий погляд на сучасні проблеми та зворушливі і патріотичні музичні номери.
Цей концерт продовжує серію благодійних подій від «Квартал-Концерту» у КВЦ «Парковий». Частина прибутку від кожного концерту буде направлена на допомогу ЗСУ та ВПО. Партнери заходів – БФ «За Луганщину» та громадська організація «ВПО України», технічні партнери – компанії «Феєрія» та «Медіатек». Квитки на сайті «Квартал-Концерту» та інших квиткових операторів.
КВЦ «Парковий» – це найсучасніший майданчик для проведення різноманітних подій. Локація обладнана сертифікованим ДСНС укриттям і потужними генераторами, що дає можливість проводити події навіть під час відсутності електропостачання. Укриття – це велике чисте та світле приміщення, обладнане всім необхідним на випадок оголошення повітряної тривоги. Спеціальна команда допоможе швидко провести евакуацію декількома шляхами.
У разі повітряної тривоги усі глядачі та артисти разом чекатимуть на її закінчення в укритті, після чого концерт буде продовжено! Якщо повітряна тривога триватиме до початку заходу – концерт розпочнеться пізніше, через 40 хвилин після закінчення тривоги.
- ЩО: благодійний концерт «Жіночого Кварталу»
- ДЕ: Київ, КВЦ «Парковий» (Паркова дорога, 16а)
- КОЛИ: 15 травня, 19:00
- КВИТКИ: https://bit.ly/zhinochyj-kvartal-blagodijnyj-konczert
- Телефон для довідок: 050 471 23 28
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