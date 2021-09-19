Анна Богдан поделилась осенним фотосетом с Михаилом Заливакой: Ты делаешь мой мир ярким
Участники 11 сезона "Холостяка" Анна Богдан и Михаил Заливако растрогали подписчиков трогательными фото.
Пара прогуливалась по тропинке среди деревьев, обнимая друг друга. Мужчина облачился в черные брюки, джинсовую рубашку, классические туфли и удлиненный кардиган. Анна же позировала в голубой рубашке и юбке длины миди, а поверх надела пальто цвета горчицы. Образ девушки дополнили массивные ботинки и стильная шляпа.
Интересные ощущения переполняют тебя, когда знаешь человека уже долгое время, видишь его счастливым, веселым, серьезным, злым, измученным и кажется, что тебя не удивить, но находишь такие моменты, когда твой любимый человек может открыться с неожиданной стороны. Сегодня Михаил был невероятно нежным, искренним, его взгляд растапливал сердце, а прикосновения вызывали мурашки по телу. Этот вечер превратился в сказку, где главный герой покорил меня тем, насколько он может быть романтичным и как на камеру может показывать свои чувства,‒ поделилась новыми открытиями блогерша.
На черно-белых снимках влюбленные бегут вдоль берега, взявшись за руки. В кадре нет ничего лишнего, но именно это и оставляет место воображению.
В моем мире много цветов… но ты его делаешь самым ярким,‒ написала в посте Богдан.
Напомним,