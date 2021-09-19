Анна Богдан поделилась осенним фотосетом с Михаилом Заливакой: Ты делаешь мой мир ярким

Участники 11 сезона "Холостяка" Анна Богдан и Михаил Заливако растрогали подписчиков трогательными фото.

В своем микроблоге Анна поделилась серией цветных и черно-белых кадров с осенней фотосъемки в лесу и на берегу водоема. Снимки получились очень нежными и романтичными.

Пара прогуливалась по тропинке среди деревьев, обнимая друг друга. Мужчина облачился в черные брюки, джинсовую рубашку, классические туфли и удлиненный кардиган. Анна же позировала в голубой рубашке и юбке длины миди, а поверх надела пальто цвета горчицы. Образ девушки дополнили массивные ботинки и стильная шляпа.

Интересные ощущения переполняют тебя, когда знаешь человека уже долгое время, видишь его счастливым, веселым, серьезным, злым, измученным и кажется, что тебя не удивить, но находишь такие моменты, когда твой любимый человек может открыться с неожиданной стороны. Сегодня Михаил был невероятно нежным, искренним, его взгляд растапливал сердце, а прикосновения вызывали мурашки по телу. Этот вечер превратился в сказку, где главный герой покорил меня тем, насколько он может быть романтичным и как на камеру может показывать свои чувства,

‒ поделилась новыми открытиями блогерша.

На черно-белых снимках влюбленные бегут вдоль берега, взявшись за руки. В кадре нет ничего лишнего, но именно это и оставляет место воображению.

В моем мире много цветов… но ты его делаешь самым ярким,

‒ написала в посте Богдан.

Фолловеры поделились впечатлениями от чувственных кадров в комментариях: «Вдохновляете», «Как волшебно!», «Самая милая пара. Счастья вам!», «Берегите это чувство, эту эмоцию, эту волну», «Класс, какие волшебные кадры. Чувствуется любовь и нежность».

Напомним,