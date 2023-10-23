Даша Петрожицька розповіла про пропозицію від коханого

23 жовтня 2023 13:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Даша Петрожицька розповіла про пропозицію від коханого
Акторка Даша Петрожицька
Пресслужба Нового каналу

Виконавиця однієї з ролей нового сезону комедійного серіалу «Будиночок на щастя» Даша Петрожицька поділилася деталями важливого романтичного моменту.

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Яскрава та харизматична акторка Даша Петрожицька виконує ролі в багатьох сучасних українських кіно та серіалах. Нещодавно вона закінчила зйомки в новому сезоні комедії Нового каналу «Будиночок на щастя». Її також можна побачити на сцені театру. І, до речі, не лише в столиці, а й по всій Україні, адже Дар’я часто їздить у гастрольні тури. Її графік – шалений. Але попри це вона знаходить час на особисте життя. І оце так новина! 

Акторка відкрила секрет про статус стосунків.

Я заручена! – розповідає Даша. – Не те, щоб це був якийсь секрет. Просто нам двом (з нареченим Олексієм. – Прим. ред.) здалося, що зараз не на часі робити з цього гучну новину. Звісно, я підтримую людей, які діляться своєю радістю й публічно все обговорюють. Але ми зійшлися на тому, що робити з цього інфопривід… Ну, ні.

Акторка Даша Петрожицька з коханим / Пресслужба Нового каналу

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Пропозицію руки і серця наречений Даші зробив в Італії ще влітку. І лише зараз дівчина розповіла деталі цього романтичного моменту.

Насправді я давно очікувала цього. Здається, навіть замучила коханого, – з усмішкою каже Петрожицька. – Ми поїхали на відпочинок, який вже давно планували. Пам’ятаю, була дуже втомлена. Я багато працювала, ще й у Києві часто лунали повітряні тривоги. А Льоша вже багато років живе в Німеччині, бо має там роботу. Ми разом придумали собі, що відпочинок буде не «валятись», а «дивитись». Обрали кілька міст в Італії, Льоша вибудував цілий план, де походити. В останній день були у Венеції. Пам’ятаю, пливемо в гондолі, запливаємо у вуличку, де нікого немає, і гондольєр починає співати щось собі під ніс. Подумала: «Ой, романтичний момент, як з книжок». Льоша запропонував мене сфотографувати, я почала пересідати на краще місце, повертаюсь, а він стоїть з каблучкою. Пам’ятаю, що взялася за обличчя і сказала: «Ти серйозно?» А потім ще хіхікала хвилини три. Просто стався шок. Хоча я була впевнена, що він освідчиться (усміхається).

Акторка Даша Петрожицька з коханим / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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Будиночок на щастя новини особисте життя зірок Новий канал Даша Петрожицька

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