Переможці реаліті «Екси» стали батьками
Альона Чарінцева та Геворг Берчян із третього сезону реаліті «Екси» стали батьками на Різдво.
Альона Чарінцева та Геворг Берчян стали батьками прекрасного малюка 25 грудня, на Різдво.
Це найщасливіший день у житті! Я під сильними враженнями, тож про все розповім пізніше. Дякую всім за вітання! – написала Альона в Insta-сторіс.
Зізнаюся чесно, на останніх тижнях мені було складно вставати, рухатися, перевертатися вночі, бо затікало все тіло. Навіть тяжко нахилятись, аби взутись. Завжди підтримувала руками живіт, адже він тягнув униз. Ходила, як колобок (сміється). Ми з Геворгом дуже-дуже чекали дня зустрічі з синочком, – розповідає Альона. – Готувалися відповідально. По-перше, придбали всі необхідні меблі для малюка: ліжечко, комодик-сповиватор, візочок. Облаштували його куточок у нашій кімнаті. Також накупили багато красивих речей для сина (усміхається). По-друге, вдвох із коханим налаштовувалися на партнерські пологи. Геворг разом зі мною вивчав інформацію, я розповідала, як підтримати під час переймів та полегшити мій біль. Радила йому, як робити масаж, які слова говорити, аби мені було спокійніше.
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