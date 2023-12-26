Переможці реаліті «Екси» стали батьками

26 грудня 2023 14:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Переможці реаліті «Екси» стали батьками
Переможці реаліті «Екси» стали батьками
Пресслужба Нового каналу

Альона Чарінцева та Геворг Берчян із третього сезону реаліті «Екси» стали батьками на Різдво.

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Світла новина цього світлого зимового дня! Переможці третього сезону романтичного проекту «Екси», який виходив на Новому каналі, повідомили про поповнення в родині. 

Альона Чарінцева та Геворг Берчян стали батьками прекрасного малюка 25 грудня, на Різдво.

Це найщасливіший день у житті! Я під сильними враженнями, тож про все розповім пізніше. Дякую всім за вітання! – написала Альона в Insta-сторіс.

Переможці реаліті «Екси» стали батьками / Пресслужба Нового каналу

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Зараз молоді батьки тішаться появою сина на світ та звикають до нового статусу. Напередодні пологів Новий канал поспілкувався з Альоною. Дівчина розповіла про своє самопочуття та як вони з Геворгом готувалися до появи дитинки.

Зізнаюся чесно, на останніх тижнях мені було складно вставати, рухатися, перевертатися вночі, бо затікало все тіло. Навіть тяжко нахилятись, аби взутись. Завжди підтримувала руками живіт, адже він тягнув униз. Ходила, як колобок (сміється). Ми з Геворгом дуже-дуже чекали дня зустрічі з синочком, – розповідає Альона. – Готувалися відповідально. По-перше, придбали всі необхідні меблі для малюка: ліжечко, комодик-сповиватор, візочок. Облаштували його куточок у нашій кімнаті. Також накупили багато красивих речей для сина (усміхається). По-друге, вдвох із коханим налаштовувалися на партнерські пологи. Геворг разом зі мною вивчав інформацію, я розповідала, як підтримати під час переймів та полегшити мій біль. Радила йому, як робити масаж, які слова говорити, аби мені було спокійніше.

Переможці реаліті «Екси» стали батьками / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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