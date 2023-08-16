«Екси-3»: переможці реаліті розповіли про подвійне свято

16 серпня 2023 12:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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«Екси-3»: переможці реаліті розповіли про подвійне свято
Альона та Геворг
Пресслужба Нового каналу

Альона та Геворг з третього сезону реаліті «Екси» тепер не просто майбутні батьки, а й наречені.

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У червні цього року переможці третього сезону реаліті «Екси» на Новому каналі Альона Чарінцева та Геворг Берчан оголосили, що чекають на поповнення. Два місяці вони приховували стать дитини і ось нарешті розкрили секрет!

У нас буде син! – ділиться Альона в ексклюзивному коментарі для Нового каналу. – Ще до вагітності я уявляла себе мамою сина. Чомусь завжди думала, що першою дитиною у мене буде хлопчик. Коли завагітніла, то теж одразу це відчула. Хоча Геворг, навпаки, був упевнений, що чекаємо на дівчинку. Я таких думок навіть не припускала. Тож коли на вечірці гендер-паті ми побачили синій колір з балонів, то для мене це не було якимось здивуванням, чесно кажучи (усміхається).

Альона та Геворг / Пресслужба Нового каналу

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На цьому яскраві новини від пари закоханих не закінчилися! Просто під час гендер-паті Геворг освідчився Альоні. Дівчина, звісно, погодилася.

Якщо стать дитини не була здивуванням, то вчинок Геворга мене точно вразив! Я зовсім не чекала, що він освідчиться саме в той момент, – зізнається дівчина. – Колись давно казала йому, що хочу, аби це було несподівано. Виявляється, він дуже багато разів планував освідчитись. На Новий рік, мій день народження... Але, за його словами, всі рази я це якось псувала (сміється). То випадково побачила відео і сказала, що не хочу пропозицію на святкуванні Нового року, хоча він готувався. То не захотіла відзначати день народження, і освідчення не відбулося. Тож тепер він вирішив, що ідеальним моментом буде гендер-паті. Адже поряд усі близькі нам люди – родичі та друзі. Вони знімали все на пам’ять, одразу вітали нас. Одним словом, вважаю, ідеальнішого моменту не придумати. Ми заручилися!

Альона та Геворг / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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