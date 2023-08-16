«Екси-3»: переможці реаліті розповіли про подвійне свято Туренко Андрій

Туренко Андрій Редактор вихідного дня Усі статті автора...

Альона та Геворг Пресслужба Нового каналу

Альона та Геворг з третього сезону реаліті «Екси» тепер не просто майбутні батьки, а й наречені.