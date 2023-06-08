«Екси-3»: переможці проєкту стануть батьками
Геворг та Альона з третього сезону реаліті Нового каналу «Екси-3» чекають на поповнення.
Ми з Геворгом дуже хотіли дитинку. Неодноразово намагалися, але в нас не виходило. Молилися, загадували бажання. Та розуміли, що всьому свій час і колись бог точно подарує нам таке щастя. Це було дуже довгоочікувано! – ексклюзивно ділиться Альона. – Зараз я на третьому місяці вагітності. Дізналася, коли повернулась із мамою з відпочинку, – зрозуміла, що маю «затримку». Зробила тест на вагітність і побачила дві смужки! Чесно кажучи, спочатку хотіла зробити сюрприз Геворгу. Але мене так переповнювало щастя, що я розплакалась і не могла це приховувати від коханого. Тому покликала його до себе в ванну і показала тест. Він одразу запитав: «Це дівчинка?» (сміється).
Перші місяці вагітності Альони проходили не дуже легко.
У мене був сильний токсикоз, запаморочення і слабкість. Я цілими днями лежала, – пригадує дівчина. – Погано реагувала не лише на їжу, а й навіть на запахи. Просила Геворга не користуватися духами і гелем для душу (сміється). Але за кілька тижнів усе минуло, як і обіцяли лікарі. Зараз я дуже щаслива! Зізнаюся, сумую за тим, як кайфувала від їжі. Бо наразі відмовилася від улюблених страв – суші, борщу, піци. Не можу поки це їсти. Але тягне на солоне! Виявляється, це не міф, що хочеться огірочків та помідорчиків.
Я не очікувала, що коханий буде так труситися наді мною та робити все, щоб полегшити мій стан. Це приємно до сліз, – каже дівчина. – А ще ми почали думати над ім’ям для дитини. Якщо буде дівчинка, то точно назвемо Венера. Це на згадку про матусю Геворга. І мені дуже подобається! Щодо імені для хлопчика – ще не визначились, але думаю, що це буде щось типу Арам чи Амір.
Новий канал щиро вітає пару з майбутнім поповненням! Бажаємо здоров’я та мирного неба.
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