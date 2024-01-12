Віталіна Біблів розповіла про плани на початок 2024 року

12 січня 2024 12:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Віталіна Біблів розповіла про плани на початок 2024 року
Акторка Віталіна Біблів
Пресслужба Нового каналу

Також зірка серіалу «Будиночок на щастя» Віталіна Біблів пригадала свою першу роботу в новорічну ніч.

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Новорічний настрій ще наповнює повітря, тому продовжуємо ділитись ексклюзивними святковими історіями від знаменитостей. Про знакову новорічну ніч розповіла виконавиця однієї з головних ролей улюбленого комедійного серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) Віталіна Біблів.

Найбільш незвична зустріч нового року в мене була у 2000-му. Я тоді лише два роки як жила в Києві. Почала працювати на новорічних святах співведучою, – розповідає Віталіна. – Пам'ятаю, ми потрапили в якийсь дивний заклад у підвальному приміщенні, навколо – незрозумілі люди. Здавалося б, свято, але було дуже некомфортно. Після цього неприємного досвіду багато хто з колег сказав, що ніколи більше не працюватиме в цій сфері. А мені стало так цікаво, що врешті близько 20 наступних новорічних ночей провела на роботі. По-справжньому зустрічати Новий рік у колі рідних я почала лише нещодавно. Такий кайф – ділити це свято з близькими людьми! Нікуди не поспішаєш, не стежиш за таймінгом, не стоїш як сирітка десь у кутку, коли після півночі всі компанії обіймаються та співають. В мене завжди були дивні відчуття, бо в ті перші п’ять хвилин року ти водночас найщасливіша і найнещасніша. В усіх Happy New Year, а ти навіть подзвонити нікому не можеш, бо ведуча. Та водночас я кайфувала від того, що запалювала душі й серця інших!

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

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Працюючи на новорічних корпоративах наприкінці грудня, Віталіна Біблів майже не знаходила часу на відпочинок. Втома давалася взнаки, тож плани на початок наступного року завжди були однакові.

У перші дні січня я зазвичай просто спала. Напередодні завжди був такий робочий марафон, що мала єдине бажання – поспати. Пам’ятаю, якось приїхала додому 1 січня о 10 годині ранку, заснула та прокинулася 3 січня. Навіть у туалет не вставала, вибачте на слові. Отак заморилася, – ділиться акторка.

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

Цьогоріч зірка «Будиночка на щастя» мала виставу 30 грудня, а потім пішла на заслужені святкові вихідні з близькими їй людьми. 2 січня відсвяткувала день народження подруги, а 4 січня вже повертається у театр.

За вільний час, який залишається, маю об'їздити всіх рідних і розвезти подарунки похресникам. Я завжди всім обов'язково готую презенти, – розповідає Віталіна Біблів. – А ще в мене є улюблена традиція – ходити в кіно в новорічні свята. Обожнюю дивитися мультфільми, щоб на сеансі було безліч дітей, які регочуть. На час перегляду ти наче сама стаєш маленькою дівчинкою, яка вірить у дива й хоче, щоб це ніколи-ніколи не закінчувалось.

Нагадаємо, 

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