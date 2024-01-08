Олена-Крістіна Лебідь застерегла щодо актуальної шахрайської схеми з смс-повідомленнями Туренко Андрій

Туренко Андрій Редактор вихідного дня Усі статті автора...

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь Пресслужба Нового каналу

Ведуча «Аферистів в сітях» Олена-Крістіна Лебідь розповіла, на які смс-повідомлення слід звернути увагу і в жодному разі не реагувати на них.