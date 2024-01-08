Олена-Крістіна Лебідь застерегла щодо актуальної шахрайської схеми з смс-повідомленнями

8 січня 2024 11:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Олена-Крістіна Лебідь застерегла щодо актуальної шахрайської схеми з смс-повідомленнями
Ведуча Олена-Крістіна Лебідь
Пресслужба Нового каналу

Ведуча «Аферистів в сітях» Олена-Крістіна Лебідь розповіла, на які смс-повідомлення слід звернути увагу і в жодному разі не реагувати на них.

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Період новорічно-різдвяних знижок та акцій триває, тож кожен замовляє чимало онлайн. А шахраї не втрачають можливості «заробити». Вони вигадали нову схему, у яку мало не потрапила головна мисливиця за аферистами Олена-Крістіна Лебідь

Ведуча проєкту Нового каналу «Аферисти в сітях» одразу зрозуміла, в чому суть обману, і тепер застерігає вас. Не ведіться на сумнівне повідомлення (скріншот прикріпляємо. – Прим. ред.), яке може прийти вам на телефон.

Якась «пошта України», про яку я особисто нічого не знаю, знайшла мою посилку. Але горе-біда, там незрозуміло вказана адреса. Мабуть, у комп'ютера в пункті відправлення «два» з каліграфії (сміється). Мета смс одна: щоб ви натиснули на посилання, – розповідає Олена-Крістіна Лебідь. – Нагадую, ніколи та в жодному разі не можна переходити за «лівими» посиланнями невідомо від кого. Якщо натиснете, може відбутись що завгодно: від списання грошей з банківської картки до зчитування всіх ваших даних.

Олена-Крістіна Лебідь застерегла щодо актуальної шахрайської схеми / Пресслужба Нового каналу

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А ще зараз з'явилися схожі смс із новорічними «сюрпризами». 

У тексті щось таке: «Ви виграли новорічний бонус/приз/подарунок! Оскільки є клієнтом нашого (тут аферисти вписують всі найбільші та відомі сервіси та магазини, щоб точно влучити в ціль, адже чимось ви точно користуєтеся). І теж просять перейти за посиланням. Пам'ятайте головне: не робіть цього й відразу видаляйте повідомлення. Бережіть себе! Обійняла (усміхається).

Нагадаємо, 

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афера новини Новий канал Олена-Крістіна Лебідь Аферисти в сітях 8 сезон

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