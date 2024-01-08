Олена-Крістіна Лебідь застерегла щодо актуальної шахрайської схеми з смс-повідомленнями
Ведуча «Аферистів в сітях» Олена-Крістіна Лебідь розповіла, на які смс-повідомлення слід звернути увагу і в жодному разі не реагувати на них.
Ведуча проєкту Нового каналу «Аферисти в сітях» одразу зрозуміла, в чому суть обману, і тепер застерігає вас. Не ведіться на сумнівне повідомлення (скріншот прикріпляємо. – Прим. ред.), яке може прийти вам на телефон.
Якась «пошта України», про яку я особисто нічого не знаю, знайшла мою посилку. Але горе-біда, там незрозуміло вказана адреса. Мабуть, у комп'ютера в пункті відправлення «два» з каліграфії (сміється). Мета смс одна: щоб ви натиснули на посилання, – розповідає Олена-Крістіна Лебідь. – Нагадую, ніколи та в жодному разі не можна переходити за «лівими» посиланнями невідомо від кого. Якщо натиснете, може відбутись що завгодно: від списання грошей з банківської картки до зчитування всіх ваших даних.
У тексті щось таке: «Ви виграли новорічний бонус/приз/подарунок! Оскільки є клієнтом нашого (тут аферисти вписують всі найбільші та відомі сервіси та магазини, щоб точно влучити в ціль, адже чимось ви точно користуєтеся). І теж просять перейти за посиланням. Пам'ятайте головне: не робіть цього й відразу видаляйте повідомлення. Бережіть себе! Обійняла (усміхається).
Нагадаємо,