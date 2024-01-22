Віталіна Біблів розповіла про початок своєї кар’єри

Зірка комедійного серіалу «Будиночок на щастя» Віталіна Біблів розповіла про перші ролі.

Вже чотири сезони поспіль серіал «Будиночок на щастя» (Новий канал) очолює рейтинги телеканалів. Навіть у повторі його дивляться мільйони людей. Крилаті фразочки Васі (роль виконує Назар Задніпровський. – Прим. ред.) та Любані (роль виконує Віталіна Біблів. – Прим. ред.) цитують у повсякденному житті. Із зірками фільму мріють познайомитися та поспілкуватись. Але така слава не одразу прийшла до акторів.

Ось, наприклад, Віталіна Біблів пригадує, як тривалий час грала другорядні ролі. А ще ділиться, яка зустріч стала вагомою у її кінокар’єрі.

Я дев’ять років ходила на проби й знімалася не у головних ролях, а в епізодах: продавчиня хліба, медсестра, жінка 1, жінка 2. Це були мої ролі, – розповідає акторка. – Якось на пробах познайомилася з Наталею, яка стала моєю агенткою. Тоді вона проводила ці проби, а після них зателефонувала мені й запропонувала працювати разом. У мене ніколи не було агента, але і сама я не справлялася, бо робота неслася. Пам’ятаю, як працюю на одному знімальному майданчику, і в той самий час телефонують з іншого й питають, чи можу приїхати. А ще договори вичитати, за гонорари домовитись. Як згадаю ті часи… Тому погодилася працювати з агентом, і зараз мені з нею дуже добре. Ми завжди в діалозі й завжди радимося.

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

Зараз Віталіна знімається в українських кіно та серіалах у головних ролях. Також служить у театрі «Золоті ворота». Водночас Біблів не приховує, що попри розквіт її кар’єри має кілька мрій щодо кінематографу, які ще не реалізувалися.

Я хочу знятись у європейському кіно в головній ролі. Також в українській дитячій казці. А ще – виконати головну роль секретної агентки під прикриттям рокової красуні, – ділиться акторка.

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

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