Віталіна Біблів розповіла про початок своєї кар’єри

22 січня 2024 12:15 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Віталіна Біблів розповіла про початок своєї кар’єри
Акторка Віталіна Біблів
Пресслужба Нового каналу

Зірка комедійного серіалу «Будиночок на щастя» Віталіна Біблів розповіла про перші ролі.

Читайте такожВалентин Міхієнко дав пораду, як побороти страх виступу на публіці
Вже чотири сезони поспіль серіал «Будиночок на щастя» (Новий канал) очолює рейтинги телеканалів. Навіть у повторі його дивляться мільйони людей. Крилаті фразочки Васі (роль виконує Назар Задніпровський. – Прим. ред.) та Любані (роль виконує Віталіна Біблів. – Прим. ред.) цитують у повсякденному житті. Із зірками фільму мріють познайомитися та поспілкуватись. Але така слава не одразу прийшла до акторів. 

Ось, наприклад, Віталіна Біблів пригадує, як тривалий час грала другорядні ролі. А ще ділиться, яка зустріч стала вагомою у її кінокар’єрі.

Я дев’ять років ходила на проби й знімалася не у головних ролях, а в епізодах: продавчиня хліба, медсестра, жінка 1, жінка 2. Це були мої ролі, – розповідає акторка. – Якось на пробах познайомилася з Наталею, яка стала моєю агенткою. Тоді вона проводила ці проби, а після них зателефонувала мені й запропонувала працювати разом. У мене ніколи не було агента, але і сама я не справлялася, бо робота неслася. Пам’ятаю, як працюю на одному знімальному майданчику, і в той самий час телефонують з іншого й питають, чи можу приїхати. А ще договори вичитати, за гонорари домовитись. Як згадаю ті часи… Тому погодилася працювати з агентом, і зараз мені з нею дуже добре. Ми завжди в діалозі й завжди радимося.

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожБогдан Шелудяк розповів про сюрпризи від шанувальниць
Зараз Віталіна знімається в українських кіно та серіалах у головних ролях. Також служить у театрі «Золоті ворота». Водночас Біблів не приховує, що попри розквіт її кар’єри має кілька мрій щодо кінематографу, які ще не реалізувалися.

Я хочу знятись у європейському кіно в головній ролі. Також в українській дитячій казці. А ще – виконати головну роль секретної агентки під прикриттям рокової красуні, – ділиться акторка.

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини особисте життя зірок Новий канал Віталіна Біблів

Матеріали на тему

Юрій Ткач розповів, хто у їхній сім’ї головний з гумору
Новини

Юрій Ткач розповів, хто у їхній сім’ї головний з гумору
Простий рецепт граноли від Алекса Якутова
Їжа та рецепти

Простий рецепт граноли від Алекса Якутова
Принципи роботи сучасних онлайн казино: переваги Пін Ап
Новини

Принципи роботи сучасних онлайн казино: переваги Пін Ап
«Люблю тебе ненавидіти»: прем’єрний показ романтичної комедії у Києві!
Прем'єри

«Люблю тебе ненавидіти»: прем’єрний показ романтичної комедії у Києві!
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Принципи роботи сучасних онлайн казино: переваги Пін Ап

Принципи роботи сучасних онлайн казино: переваги Пін Ап
Простий рецепт граноли від Алекса Якутова

Простий рецепт граноли від Алекса Якутова
Даша Петрожицька здивувала зізнанням

Даша Петрожицька здивувала зізнанням
Леся Нікітюк розповіла, як їй вдається підтримувати ідеальну фізичну форму

Леся Нікітюк розповіла, як їй вдається підтримувати ідеальну фізичну форму

Популярне відео

Я люблю Україну 2 сезон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 17.12.2023)

Я люблю Україну 2 сезон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 17.12.2023)
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 30.12.2023)

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 30.12.2023)
Серіал «Новорічна шкереберть» дивитися онлайн 1–4 серії

Серіал «Новорічна шкереберть» дивитися онлайн 1–4 серії
Влад Міцкевич зізнався про колишню наркозалежність та поділився мотивуючим кліпом

Влад Міцкевич зізнався про колишню наркозалежність та поділився мотивуючим кліпом
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK