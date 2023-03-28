ДНК. Свої 2 сезон 4 випуск від 26.03.2023 дивитися онлайн
26 березня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск проєкту ДНК. Свої 2 сезон. 4 випуск проєкту ДНК. Свої 2 сезон від 26.03.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Також студію відвідали поліцейські, які служать у спеціальному підрозділі «Білі Ангели». Вони займаються евакуацією дітей із гарячих точок. Герої проєкту ДНК. Свої 2 сезон довго шукали Данила з бабусею, тож їхній порятунок перетворився на справжній квест. Як героям вдалося знайти слід Дані? Подивіться унікальні кадри порятунку з Бахмуту! Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 4 випуск від 26.03.2023.
4 випуск проєкту ДНК. Свої 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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