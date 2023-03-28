ДНК. Свої 2 сезон 4 випуск від 26.03.2023 дивитися онлайн

28 марта 2023 19:27 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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ДНК. Свої 2 сезон 4 випуск від 26.03.2023 дивитися онлайн
ДНК. Свої 2 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 26.03.2023)
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26 березня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск проєкту ДНК. Свої 2 сезон. 4 випуск проєкту ДНК. Свої 2 сезон від 26.03.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 4 випуску проєкту ДНК. Свої 2 сезон: минулого випуску вчителька Юлія Муханова розшукувала свого учня, який перестав виходити на зв'язок у Бахмуті. Тоді пошуки Данила Журавльова ще тривали. Хто з родичів Дані приїде до студії, сподіваючись обійняти близьку людину? Чому бабуся підлітка не хотіла їхати з міста?

Також студію відвідали поліцейські, які служать у спеціальному підрозділі «Білі Ангели». Вони займаються евакуацією дітей із гарячих точок. Герої проєкту ДНК. Свої 2 сезон довго шукали Данила з бабусею, тож їхній порятунок перетворився на справжній квест. Як героям вдалося знайти слід Дані? Подивіться унікальні кадри порятунку з Бахмуту! Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 4 випуск від 26.03.2023.

4 випуск проєкту ДНК. Свої 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту ДНК. Свої дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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