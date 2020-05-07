Что посмотреть 8 мая 2020 на ICTV: "Ярость" с Брэдом Питтом и драма Спилберга
Ко дню памяти и примирения канал ICTV подготовил специальный телеэфир. 8 мая смотрите лучшие ленты мирового кино о трагических событиях того времени и военно-патриотическую драму «Танк» собственного производства.
Кроме того, канал будет транслировать оскароносные фильмы о выдающиеся битвы Второй мировой войны и людей, которые приближали победу. Среди культовых лент - драма Спилберга «Спасти рядового Райана» и французский фильм «Враг у ворот».
Также в эфире канала будут транслировать американскую драму «Ярость» с Брэдом Питтом в главной роли.
Смотрите культовое кино на телеканале ICTV 8 мая. Вместе лучше!