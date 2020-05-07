Что посмотреть 8 мая 2020 на ICTV: "Ярость" с Брэдом Питтом и драма Спилберга

"Ярость" с Брэдом Питтом и драма Спилберга: что посмотреть 8 мая на ICTV

Ко дню памяти и примирения канал ICTV подготовил специальный телеэфир. 8 мая смотрите лучшие ленты мирового кино о трагических событиях того времени и военно-патриотическую драму «Танк» собственного производства.

В пятницу канал покажет 4-серийный фильм «Танк» о драматической истории экспериментального Т-34 и его экипажа в первые дни войны. Лента от ICTV стала самым рейтинговым военным фильмом на украинском телевидении в прошлом году. Фильм, снятый по реальным событиям, рассказывает об отчаянных героев экипажа танка, которые оказались в окружении немцев и были вынуждены вступить в неравный бой.

Кроме того, канал будет транслировать оскароносные фильмы о выдающиеся битвы Второй мировой войны и людей, которые приближали победу. Среди культовых лент - драма Спилберга «Спасти рядового Райана» и французский фильм «Враг у ворот».

Также в эфире канала будут транслировать американскую драму «Ярость» с Брэдом Питтом в главной роли.

Смотрите культовое кино на телеканале ICTV 8 мая. Вместе лучше!