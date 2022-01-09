Дочь Бейонсе повзрослела и изменилась до неузнаваемости - фото
Дочь Бейонсе Блю Айви просто не узнать.
Несмотря на свой юный возраст Блю Айви проявляет себя в самых разных сферах. Девочка снимается в роли модели, озвучивает аудиокниги и даже спела вместе с мамой ее песню «Brown Skin Girl».
Бейонсе вместе с мужем Джей Зи редко делятся фотографиями дочери в социальных сетях, даже если сами очень ей гордятся. Традиционно эту миссию выполняет ее бабушка.
Моей прекрасной талантливой и супер умной внучке Блю Айви сегодня исполнилось 10 лет, - пишет Тина. - Боже, казалось, что только вчера ты появился в этом мире. Блю - мой маленький близнец-Козерог. Я молилась, чтобы она родилась в мой день рождения (4 января), но она сделала то, что делает всегда - она пришла, когда ей стало хорошо и она была к этому готова, три дня спустя, но мы все равно обрели эту особенную связь. Она часто напоминает мне: «Бабушка, ты ведешь себя совсем как Козерог». Блю дает лучшие советы, как взрослый человек, я иногда забываю, что она так молода! Она один из тех редких одаренных людей, которые все могут делать хорошо. Бог благословил меня в тот день, когда ты родился! Моя Милая, Прекрасная Малышка Блю. С Днем Рождения.