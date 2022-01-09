Дочь Бейонсе повзрослела и изменилась до неузнаваемости - фото

Дочь Бейонсе Блю Айви просто не узнать.

7 июля в доме Бейонсе царила атмосфера праздника. Причина тому – день рождения старшей дочери барбадоской красавицы Блю Айви. В 2022 году девочка отметила свой первый юбилей - 10-летие.

Несмотря на свой юный возраст Блю Айви проявляет себя в самых разных сферах. Девочка снимается в роли модели, озвучивает аудиокниги и даже спела вместе с мамой ее песню «Brown Skin Girl».

Бейонсе вместе с мужем Джей Зи редко делятся фотографиями дочери в социальных сетях, даже если сами очень ей гордятся. Традиционно эту миссию выполняет ее бабушка.

Бейонсе и Джей Зи / instagram.com/beyonce

В минувшую пятницу мама Бейонсе Тина Ноулз-Лоусон поздравила свою любимую внучку с Днем рождения, а также поделилась в Инстаграм свежей фотографией с Блю Айви.

В кадре Тина Ноулз-Лоусон позируют в обнимку с Блю Айви на фоне красочного заката на Мальдивах. На снимке девочка безумно похожа на свою знаменитую маму в юности, особенно с распущенными волосами.

Моей прекрасной талантливой и супер умной внучке Блю Айви сегодня исполнилось 10 лет, - пишет Тина. - Боже, казалось, что только вчера ты появился в этом мире. Блю - мой маленький близнец-Козерог. Я молилась, чтобы она родилась в мой день рождения (4 января), но она сделала то, что делает всегда - она пришла, когда ей стало хорошо и она была к этому готова, три дня спустя, но мы все равно обрели эту особенную связь. Она часто напоминает мне: «Бабушка, ты ведешь себя совсем как Козерог». Блю дает лучшие советы, как взрослый человек, я иногда забываю, что она так молода! Она один из тех редких одаренных людей, которые все могут делать хорошо. Бог благословил меня в тот день, когда ты родился! Моя Милая, Прекрасная Малышка Блю. С Днем Рождения.

Тина Ноулз-Лоусон и Блю Айви / instagram.com/mstinalawson

Напомним,