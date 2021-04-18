Сексуальная Бейонсе засветила свои прелести в новой фотосессии

18 апреля 2021 19:00 Катерина Даниленко
Сексуальная Бейонсе засветила свои прелести в новой фотосессии
Певица Бейонсе
социальная сеть Instagram

R’n’B певица впечатлила фанатов дерзким образом.

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Звезда опубликовала серию снимков, на которых позировала в классическом белом костюме бренда Area из весенне-летней коллекции 2020 года и золотых украшениях. Пикантности фото добавило отсутствие нижнего белья и топа под расстегнутым пиджаком.

В таком аппетитном луке Бейонсе сходила в казино со своим мужем, американским рэпером Jay-Z.

Впрочем, кроме аппетитных форм подписчики еще обратили внимание на надписи на украшениях. Среди других слов на шее звезды бросалась в глаза надпись «площадь» на русском языке. Как оказалось, все надписи обозначают название бренда, но на разных языках мира.

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Поклонники оценили образ звезды и ее фигуру: «Какая же она роскошная», «Ей нет равных», «На ней вся одежда круто смотрится», «Красотка!», «Белый цвет ей к лицу», «Прелесть! Она вдохновляет».

Напомним,

 

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