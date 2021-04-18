Сексуальная Бейонсе засветила свои прелести в новой фотосессии
18 апреля 2021 19:00
Певица Бейонсе
социальная сеть Instagram
R’n’B певица впечатлила фанатов дерзким образом.
Звезда опубликовала серию снимков, на которых позировала в классическом белом костюме бренда Area из весенне-летней коллекции 2020 года и золотых украшениях. Пикантности фото добавило отсутствие нижнего белья и топа под расстегнутым пиджаком.
В таком аппетитном луке Бейонсе сходила в казино со своим мужем, американским рэпером Jay-Z.
Впрочем, кроме аппетитных форм подписчики еще обратили внимание на надписи на украшениях. Среди других слов на шее звезды бросалась в глаза надпись «площадь» на русском языке. Как оказалось, все надписи обозначают название бренда, но на разных языках мира.
Напомним,