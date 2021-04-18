Звезда "Крепостной" Наталка Денисенко позировала полностью обнаженной в ванне ‒ фото
18 апреля 2021 12:00
Актриса Наталка Денисенко
социальная сеть Instagram
Актриса Наталка Денисенко рассказала, какое занятие восстанавливает ее силы после тяжелого рабочего дня.
Звезда опубликовала эффектные кадры в ванной, где отдыхает от ежедневной суеты и забот. Артистка отметила, что 40 минут в теплой воде помогают ей «родится заново».
На снимках знаменитость позирует абсолютно голой, с легким макияжем и собранными в пучок волосами. Пикантные места ее тела прикрывает объемная пена.
В такую погодку нужно только так, а не вот это вот все. Сходить в душ или ванну для меня это стопроцентный способ «родиться заново»! Как бы я не уставала, но после 40-минутных водных процедур я выхожу счастливая и любящая весь мир.
Актриса Наталка Денисенко / социальная сеть Instagram
Поэтому мой совет: важно найти какое-то занятие, которое 100% может вам быстро помочь убирать негатив и делать вас счастливыми – это рецепт счастливой жизни. Но, иногда, конечно, бывают дни, когда мне приходиться жить в ванне. Есть у вас такой способ? Ну-ка, делитесь,‒ написала в посте Денисенко.
Напомним,
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Актриса Наталка Денисенко / социальная сеть Instagram
Актриса Наталка Денисенко / социальная сеть Instagram