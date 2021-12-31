Не дышал полминуты: Влад Яма чуть не погиб на новогоднем корпоративе

31 декабря 2021 17:49 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Не дышал полминуты: Влад Яма чуть не погиб на новогоднем корпоративе
Влад Яма чуть не погиб на новогоднем корпоративе
пресс-служба Нового канала

Во время новогоднего спецвыпуска шоу «Хто зверху?», который Новый канал покажет 31 декабря в 19:00, хореограф и телеведущий вспомнил жуткую праздничную историю

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Казалось бы, новогодние корпоративы – это время, когда можно расслабиться, забыть о работе и повеселиться. Но даже в период гуляний важно помнить о безопасности. Например, не подносить бенгальские огоньки близко к алкоголю и елке, не садиться за руль под градусом и... закрывать рот, когда падает метафан. Последнее – едва ли не личный совет хореографа и телеведущего Влада Ямы. Когда-то на собственном горьком опыте он понял, что метефан или конфетти могут убить человека!

На своем первом новогоднем корпоративе в Киеве, когда рядом со мной были украинские звезды, я подавился на сцене метафаном и чуть не умер, – рассказал Влад Яма во время конкурса «Правда или ложь» на шоу «Хто зверху?».

Спасать свою жизнь в ту новогоднюю ночь Власть Яме пришлось самостоятельно.

Это был 2003 год. Я стоял на сцене в последней линии балета Freedom. У всех в руках были бокалы шампанского. И вот бьют часы. Три, два, один, бах – я сделал вдох и понял, что не могу дышать. А я ведь стоял последним, меня никто не видел, не мог помочь. В итоге я упал, разбив бокал, и когда начал кашлять, смог откашлять метафан. Но, кажется, не дышал полминуты, – вспомнил Влад Яма.

Мораль истории – будьте осмотрительны в новогоднюю ночь, радуйтесь магии и метафану с открытыми глазами, но закрытым ртом. И смотрите новогодний спецвыпуск шоу «Хто зверху?»  сегодня в 19:00 на Новом канале и после эфира на TV.UA

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