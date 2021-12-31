Не дышал полминуты: Влад Яма чуть не погиб на новогоднем корпоративе
Во время новогоднего спецвыпуска шоу «Хто зверху?», который Новый канал покажет 31 декабря в 19:00, хореограф и телеведущий вспомнил жуткую праздничную историю
На своем первом новогоднем корпоративе в Киеве, когда рядом со мной были украинские звезды, я подавился на сцене метафаном и чуть не умер, – рассказал Влад Яма во время конкурса «Правда или ложь» на шоу «Хто зверху?».
Спасать свою жизнь в ту новогоднюю ночь Власть Яме пришлось самостоятельно.
Это был 2003 год. Я стоял на сцене в последней линии балета Freedom. У всех в руках были бокалы шампанского. И вот бьют часы. Три, два, один, бах – я сделал вдох и понял, что не могу дышать. А я ведь стоял последним, меня никто не видел, не мог помочь. В итоге я упал, разбив бокал, и когда начал кашлять, смог откашлять метафан. Но, кажется, не дышал полминуты, – вспомнил Влад Яма.
Мораль истории – будьте осмотрительны в новогоднюю ночь, радуйтесь магии и метафану с открытыми глазами, но закрытым ртом. И смотрите новогодний спецвыпуск шоу «Хто зверху?» сегодня в 19:00 на Новом канале и после эфира на TV.UA