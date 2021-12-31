Медное колечко: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.12.2021)

31 декабря на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4-серийный фильм "Медное колечко". 1-4 серии сериала Медное колечко смотрите онлайн на TV.UA.

Сюжет мелодрамы Медное колечко: Эта сильная и пронзительная история расскажет о судьбах влюбленных Веры и Романа, отношения и жизни которых окажутся в опасности. Роман – талантливый спортсмен, Вера – будущий реабилитолог. Между ними – любовь с первого взгляда. Но их счастью мешает Петр – соперник, который не только подстраивает травматическую ситуацию Романа, но и с помощью коварного плана ссорит влюбленных на долгие годы. Роман сможет выжить и встать на ноги только благодаря уникальным разработкам Веры, которые пытаются украсть. Только любовь и верность Веры способны его спасти.

Сериал Медное колечко от 31.12.2021 смотрите в 11:20 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.